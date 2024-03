Superman di James Gunn verrà girato interamente in IMAX

Mentre in Norvegia sono in corso le riprese di Superman relative alle scene nella Fortezza della solitudine, il regista del reboot incentrato sull'Uomo d'acciaio, James Gunn, ha svelato che il film verrà girato interamente in formato IMAX. L'annuncio è avvenuto attraverso l'account Threads. Il formato IMAX permette di mostrare immagini e video a una grandezza e a una risoluzione superiore rispetto ai sistemi di proiezione convenzionali.

Superman: Legacy è il film più costoso di sempre? James Gunn fa chiarezza sul budget

Superman

Precedentemente noto come Superman: Legacy, il film racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. David Corenswet interpreta l'Uomo d'Acciaio, mentre Rachel Brosnahan è stata scelta per il ruolo di per Lois Lane. Non si sa ancora molto della trama ma James Gunn ha svelato la storyline che ha ispirato il film.

Tra il cast figurano anche Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner che sarà un membro delle Lanterne Verdi, e Isabela Merced che interpreta Hawkgirl.