Superman: iniziate in Norvegia le riprese delle scene ambientate nella Fortezza della Solitudine

James Gunn ha rivelato qualche dettaglio delle riprese del film Superman in corso in Norvegia, dove saranno realizzate le scene ambientate nella Fortezza della Solitudine.

James Gunn ha iniziato le riprese di Superman previste in Norvegia, dove verranno realizzate le scene ambientate alla Fortezza della solitudine.

Il regista e sceneggiatore, intervistato da Svalbardposten, ha regalato qualche dettaglio del lavoro in programma.

La scelta delle location

Parlando di Superman, James Gunn ha spiegato: "Abbiamo girato le prime scene a Svalbard, che mostrano Superman mentre fugge dalla Fortezza della Solitudine".

Il filmmaker ha sottolineato: "Volevamo un posto che fosse meraviglioso e sembrasse in mezzo all'Artide, quindi abbiamo guardato molti posti in giro per il mondo. Ma c'erano molte cose che ci hanno fatto preferire Svalbard ad altri luoghi".

Gunn ha spiegato: "Per prima cosa c'è la bellezza naturale. Ma c'è inoltre il fatto che si troverà un panorama variegato che non si trova da nessuna altra parte. La natura trasmette una sensazione speciale".

Il team al lavoro sul film

Superman arriverà nelle sale americane l'11 luglio 2025 e avrà come protagonista David Corenswet nella parte di Clark Kent. Accanto a lui ci saranno anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Wendell Pierce, Maria Gabriela, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabela Merced e Nathan Fillion.

Nel film si vedrà l'eroe mentre cerca di riconciliare le sue origini legate a Krypton con gli anni trascorsi sulla Terra a Smallville, in Kansas.

Il personaggio viene descritto come l'incarnazione della verità, della giustizia e del modo di fare americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza vecchio stile.