Superman: Legacy è il film più costoso di sempre? James Gunn fa chiarezza sul budget

Manca poco all'inizio della produzione di Superman: Legacy ma dovremo aspettare ancora un po' prima di dare uno sguardo ai protagonisti sul set. L'entusiasmo intorno al progetto del DC Universe potrebbe contribuire ad accrescere il successo del film diretto da James Gunn.

Superman: Legacy, una foto del cast

Tra i rumor che circolano con più insistenza sui social nelle ultime settimane spicca quello sul budget stanziato per il film, secondo alcuni fissato a circa 364 milioni di dollari. In questo caso si tratterebbe di uno dei cinecomic più costosi di sempre.

La risposta di James Gunn

Interpellato su Threads, il regista ha risposto alla domanda su budget avanzata da un utente:"Assolutamente no. Come diavolo pensano di sapere qual è il nostro budget?". Anche se che Superman: Legacy non sarà certamente un progetto economico, il fatto che non includa alcune costose star di prima categoria contribuirà senz'altro a mantenere i costi sotto controllo.

Attualmente, il film DC maggiormente costoso è Justice League, con un budget aumentato fino a superare i 300 milioni di dollari, senza contare il dispendio economico per completare la Snyder Cut. Superman: Legacy racconta la storia del viaggio di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la propria educazione umana come Clark Kent a Smallville, Kansas. Nel cast David Corenswet sarà Clark Kent, Rachel Brosnahan sarà Lois Lane e Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.