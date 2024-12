Superman: un articolo del Daily Planet rivela un ulteriore villain e nuovi dettagli del plot [SPOILER]

Si continua a discutere del trailer di Superman, che ha già infranto ogni record di visualizzazione per DC superando del doppio il trailer di The Batman. Esaminare ogni fotogramma per cercare indizi che ci anticipino qualche informazione rilevante sul plot è lo sport preferito dei fan attualmente, e a quanto pare il trailer del film di James Gunn non delude. Un frame che contiene un articolo del Daily Planet, quotidiano a cui lavorano Lois Lane e Clark Kent, anticiperebbe la presenza di un villain sorprendente.

"Metropolis è stata presa di mira domenica da un uomo misterioso dotato di superpoteri, provocando oltre 20 milioni di dollari di danni alla città", si legge nell'articolo del Daily Planet scritto da Clark Kent a cui @DCU_Updates è riuscito a dare uno sguardo ravvicinato. "L'uomo che si autodefinisce 'Martello di Boravia' ha attaccato Downtown Metropolis sostenendo che si trattava di una rappresaglia per i recenti interventi politici a Boravia da parte di Superman."

"Questa spedizione vendicativa si è trasformata in un attacco terroristico sul suolo americano, ferendo 22 cittadini di Metropolis", prosegue. "Boravia è stata la fonte di numerosi titoli in tutto il mondo nelle ultime settimane quando ha invaso il suo vicino paese Jarhanpur, solo per la breve guerra che è stata rapidamente spenta da Superman. Il presidente di Boravia, Vasil Glarkos, sostiene che il Martello di Boravia non è un rappresentante del governo nazionale, ma piuttosto un vigilante indipendente."

In rete circolano già alcune teorie sull'identità del misterioso villain, che secondo alcuni potrebbe essere Avversario o Ultra-Humanite.

Quali anticipazioni sul plot contiene l'articolo del Daily Planet?

Pur prendendo in considerazione le ipotesi formulate dai fan, per Comicbookmovie è probabile che il villain a cui fa riferimento l'articolo scritto da Clark Kent sia Ultraman di Lex Luthor che si finge Martello di Boravia in un attacco orchestrato per mettere la gente di Metropolis contro l'Uomo d'Acciaio.

Lois Lane nella sede del Daily Planet

Altrove nell'articolo, viene rivelato che un edificio del Chocos è stato danneggiato da "un colpo laser oculare" e che i cittadini di Metropolis sono scontenti del fatto che le tasse stiano aumentando per pagare i continui danni che "individui dotati di superpoteri ed extraterrestri" causano alla città.

L'articolo lascia intendere che le azioni di Superman abbiano causato un incidente internazionale. "Quando ha affrontato le ramificazioni politiche delle sue azioni, Superman ha detto, 'Mentre i critici a migliaia di chilometri di distanza da questo conflitto continuano a discutere se quello che ho fatto fosse giusto o sbagliato, il punto è che la vita delle persone era in pericolo. Dovevo agire.'"

Il grandioso trailer di Superman confezionato da James Gunn fornisce dunque un'anticipazione importante sul plot: secondo quanto suggerito, l'Uomo d'Acciaio viene coinvolto in un conflitto oltreoceano, Lex Luthor lo usa per diffamarlo e lui e A.R.G.U.S. scatenano Ultraman per abbattere il kryptoniano. Tuttavia, non sappiamo ancora quale sia il problema con quella sfera luminosa nel cielo. Lo scopriremo quando Superman arriverà nei cinema italiani il 10 luglio 2025.