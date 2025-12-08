Supergirl: un misterioso teaser anticipa l'arrivo del trailer, ecco quando uscirà

Un enigmtico video di dieci secondi ha annunciato l'arrivo imminente del primo trailer di Supergirl, nuovo cinecomic DC Comics che vedrà protagonista la star de Il trono di spade Milly Alcock. Secondo quanto anticipato, il trailer dovrebbe arrivare questa settimana. Gli scooper indicano giovedì come data possibile, dopo un lancio riservato alla stampa che sta avvenendo in queste stesse ore.

Per adesso, i dettagli sul cinecomic in arrivo nel corso del 2026 sono scarsi. Quello diretto da Craig Gillespie sarà il secondo lungometraggio dedicato alla cugina di Superman dopo il film del 1984, Supergirl - La ragazza d'acciaio che si è rivelato un flop.

Che cosa accade nel teaser di Supergirl?

Il primo teaser ufficiale di Supergirl mostra Kara Zor-El seduta da sola in mezzo al nulla in quella che sembra una fermata dell'autobus nel deserto. La giovane indossa occhiali da sole e un soprabito marrone. Una nave spaziale scende improvvisamente dal cielo, sollevando polvere e scompigliandole i capelli. Questo video prelude al primo incontro con Supergirl nel reinventato Universo DC di James Gunn che arriverà nei prossimi giorni.

Il teaser svelato oggi, per quanto breve, anticipa il tono del film mostrando Kara Zor-El in veste da "dura", con un'identità più grintosa e distintiva rispetto al cugino Superman. Come scrive Comicbook.com, in omaggio al fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely, la kryptoniana appare corrucciata in attesa a una specie di fermata dell'autobus intergalattica.

Che cosa dobbiamo aspettarci da Supergirl?

In preparazione all'arrivo del cinecomic a lei dedicato, Kara Zor-El ha fatto la sua prima apparizione in Superman di James Gunn. "Il motivo principale per cui Kara Zor-El è presente nel film è mostrare che Superman non solo ha rischiato la vita per salvare un cane che era il suo, cosa che molti di noi farebbero, ma che stava badando al cane per qualcun altro", ha detto Gunn spiegando il cameo. "Il cane è un problema, e lei si sta comportando in modo irresponsabile. Lui non vuole dover badare a un cane. Deve salvare il mondo ogni due secondi. E nonostante ciò, va fino in capo al mondo per quel cane. Per me, questa è una delle cose più toccanti del film. In precedenza, quando Lois Lane dice, 'È solo un cane', e lui risponde, 'Sì, nemmeno un granché, ma probabilmente è spaventato', dimostra la profondità della sua empatia. Lo trovo così toccante. Alla fine scopri che non è nemmeno il suo cane; glielo ha semplicemente lasciato."