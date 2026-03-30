Supergirl: all'ottavo test screening il finale cambia ancora (e arriva più Superman)

Le proiezioni di prova dei titoli più attesi, e più costosi, sono lo strumento degli studios per saggiare l'accoglienza da parte del pubblico ed eventualmente correggere il tiro. Ma la quantità di proiezioni test di Supergirl svelate dagli scooper rivelerebbero i dubbi della DC nei confronti della pellicola incentrata sulla cugina di Superman, in arrivo il 25 giugno.

Il film interpretato da Milly Alcock sarà un test importante per lo studio perché sarà il primo capitolo del franchise principe della DC studio a non essere diretto da James Gunn e fornirà indicazioni importanti sulla capacità futura della saga di camminare con le proprie gambe. Nel frattempo Supergirl è in fase di test da mesi e continua a cambiare a ogni proiezione, secondo quanto rivelato da World of Reel.

Milly Alcock nel teaser trailer di Supergirl

Che cosa è cambiato in Supergirl dopo le prime proiezioni test?

Diretto da Craig Gillespie e scritto da Ana Nogueira, all'ottava proiezione di prova Supergirl avrebbe visto sostanziali cambiamenti che riguardano il finale, modificato per la terza volta secondo quanto riferito, oltre all'aggiunta di un importante cameo.

Come rivela l'insider @MyTimeToShineH, "in Supergirl sono state aggiunte più scene con Superman. Ora lui la videochiama anche tramite FaceTime e compare alla fine del film". Questa informazione è stata confermata da @Cryptic4KQual, il quale ha affermato che l'adattamento di Supergirl: Woman of Tomorrow "adesso ha un finale leggermente diverso".

Come spiega Comicbookmovie.com, questo cameo dovrebbe "anticipare l'attacco di Brainiac in Man of Tomorrow, film in cui Milly Alcock dovrebbe riprendere il ruolo di Kara Zor-El".

Un'immagine di Krypto in Supergirl

Supergirl sarà un buon film o deluderà il pubblico? Cosa dicono le proiezioni di prova

Riguardo alla qualità del film, le proiezioni test avrebbero fornito indicazioni ambigue. Il film sarebbe sostanzialmente buono, ma non eccezionale. Pare che la decisione di abbandonare la grafica colorata del fumetto per toni più cupi e di rendere Krem delle Colline Gialle un cattivo meno incisivo sia stato ritenuto un errore da parte dei DC Studios perché. Giudizi molto positivi, invece, sulla protagonista Milly Alcock e sulla sua performance.

Oltre ai cambiamenti nel finale, anche la colonna sonora avrebbe rappresentato un problema da risolvere non da poco. Il film ha visto avvicendarsi tre compositori: dopo l'uscita di scena di Ramin Djawadim, anche Tom Holkenborg (Junkie XL) non è più coinvolto nel progetto e Claudia Sarne ha assunto l'incarico di comporre la colonna sonora quando mancano appena tre mesi all'uscita del film.

Un punto a favore del film potrebbe essere rappresentato dall'ingresso di Lobo. "Nonostante lo spazio limitato sullo schermo, il personaggio di Jason Momoa lascia un'ottima impressione nel pubblico" si legge in World of Reel e questo fa ben sperare visto l'hype nei confronti del popolare antieroe DC.