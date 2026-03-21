Supergirl: James Gunn conferma il posto nella timeline DCU, chiarito il legame con Superman

Non è una sorpresa per i fan, ma il regista e CEO dei DC Studios ha fatto chiarezza sulla cronologia del titolo DC dedicato alla cugina di Superman.

Milly Alcock ha fatto il suo debutto nell'universo DC nei panni di Kara Zor-El in Superman di James Gunn, in attesa di vederla all'opera nel film standalone a lei dedicato. Per fugare dubbi al riguardo, Gunn ha fatto chiarezza sulla timeline DC confermando la posizione di Supergirl, in uscita nei cinema italiani il 25 giugno.

L'intervento di Gunn è seguito alla discussione tra i fan riguardo alla collocazione di Supergirl nella cronologia dell'universo DC. Una teoria ipotizza che il film possa essere ambientato prima degli eventi di Superman, con Kara che affida Krypto alle cure di suo cugino al termine della sua avventura in solitaria. Ma le parole di James Gunn hanno fatto chiarezza una volta per tutte.

Supergirl: Milly Alcock sul set con in mano un fumetto

Che cosa ha detto James Gunn sulla collocazione di Supergirl nella timeline?

James Gunn ha smentito l'ipotesi 'prequel di Superman' spiegando su Thread che Supergirl si colloca "tra Superman e Man of Tomorrow".

La timeline, al momento, rispetta dunque l'ordina di uscita dei titoli DC in arrivo. Ricordiamo che, dopo Supergirl, Man of Tomorrow arriverà nei cinema a luglio 2027.

Che cosa vedremo in Supergirl?

Il regista di Supergirl Craig Gillespie, scelto dal co-Ceo James Gunn per proseguire la costruzione del nuovo DC Universe dopo l'uscita di Superman, ha anticipato: "Questa è davvero la storia di un'antieroina. Ha un sacco di demoni, un sacco di drammi da affrontare, il che è molto diverso dalla fase della vita di Superman". James Gunn ha aggiunto: "Spesso le supereroine sono perfette. Lei non lo è affatto... Come è stato concesso ai supereroi maschi di esserlo per un po' di tempo".

Nel cast di Supergirl troveremo anche Jason Momoa nei panni di uno dei personaggi preferiti dai fan, Lobo, Matthias Schoenaerts nel ruolo dell'antagonista, lo spietato Krem delle Colline Gialle, pirata e assassino spaziale. Ana Nogueira ha firmato la sceneggiatura del cinecomic al femminile, uno dei due film in uscita quest'anno per i DC Studios.