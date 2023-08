Supergirl, Melissa Benoist tornerebbe volentieri a interpretarla: 'Chissà se indosserò ancora il costume'

Una volta Supergirl, per sempre Supergirl? Chissà... Nel frattempo, Melissa Benoist sembra volenterosa di tornare nei panni del personaggio dopo aver appeso gli stivaletti al chiodo nel 2021.

Supergirl per sempre

Mentre al cinema il testimone è passato a Sasha Calle, in tv la più recente versione di Supergirl è appartenuta per diversi anni a Melissa Benoist, che ha ricoperto il ruolo di Kara Danvers nell'Arrowverse dal 2015 al 2021.

Supergirl: la protagonista Melissa Benoist interpreta Kara Denvers nel pilot

E sebbene quel capitolo sia giunto ormai a conclusione, l'attrice non ha voluto chiudere le porte a un suo potenziale ritorno in futuro.

"Sono davvero felice di sentire che siete fan dello show e del mio personaggio. È davvero figo che siate cresciuti guardando le serie [dell'Arrowverse]. Erano davvero divertenti da realizzare" ha esordito l'attrice in un messaggio personalizzato per i fan sulla piattaforma Cameo "Chissà se indosserò di nuovo quei panni? Vedremo. Ho rubato un costume dal set quando si è conclusa la serie. Non ditelo a nessuno. Questo è un segreto. Uno piuttosto grosso, in realtà. Ma sì, ho un costume in soffitta, e mi piacerebbe interpretare di nuovo il personaggio. Vedremo cosa accadrà".

Arrowverse: Melissa Benoist posta una foto di Supergirl insieme a Batwoman

Un ritorno è possibile?

Non sappiamo se con il nuovo DCU una cosa del genere sia davvero possibile, ma ricordiamoci che Superman and Lois, l'ultimo baluardo dell'Arrowverse, è ancora in gioco, e che il Superman du Tyler Hoechlin fece il suo debutto proprio in un episodio di Supergirl...

"Non eravamo al corrente del rumor che volesse un suo ritorno nello show... Lei mi aveva rivelato di volerlo fare, e io adorerei poter lavorare di nuovo insieme con lei, Grant tutti gli altri" raccontava Bitsie Tulloch, interprete di Lois Lane in Superman and Lois, in una recente intervista, come riporta CBM "Ma davvero non saprei dire".

Chissà, dunque, se la Supergirl di Melissa Benoist avrà modo di tornare, prima o poi.