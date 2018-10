Arrowverse: Melissa Benoist posta una foto di Supergirl insieme a Batwoman

Sono in corso le riprese del nuovo crossover dell'Arrowverse, intitolato Elseworlds. La protagonista di Supergirl Melissa Benoist ci regala una nuova foto dal set che la vede per la prima volta insieme a Ruby Rose in costume da Batwoman.

Il crossover di quest'anno sarà ambientato a Gotham City, location in precedenza off-limits per le serie The CW. Il crossover prenderà il via con The Flash il 9 dicembre, proseguirà con Arrow il 10 dicembre e si concluderà con Supergirl l'11 dicembre. Batgirl, interpretata da Ruby Rose, farà il suo debutto nell'Arrowverse e con lei compariranno Superman e Lois Lane. Non ci sarà Batman, anche se sappiamo da tempo che il personaggio esiste nell'Arrowverse e Oliver Queen lo ha nominato la passata stagione di Arrow.

A proposito di Oliver Queen, l'attivissimo Stephen Amell ha condiviso sui social una gustosa foto che anticipa il crossover, suggerendo la presenza di un'infausta location di Gotham City, il Manicomio di Arkham. Se uniamo l'informazione alla tagline del poster condiviso in rete da Amell qualche settimana fa, Destiny will be rewritten, ecco che arriva il suggerimento del possibile villain del crossover, il cupo Dottor Destino.

This years crossover feels like it has a lightness that we haven't really seen before in the Arrowverse. pic.twitter.com/ZVvKB3MIlK — Stephen Amell (@StephenAmell) 25 ottobre 2018

