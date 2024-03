Supergirl: la reazione di Melissa Benoist al casting di Milly Alcock nel DCU

Il casting di Milly Alcock nei panni della nuova Supergirl del DC Universe di James Gunn è stato accolto con un po' di timidezza dal web, ma poche ore fa è arrivata la reazione di Melissa Benoist, che ha interpretato il personaggio nella serie CW.

Fornendo il proprio sostegno alla Alcock, Benoist ha dichiarato di ritenere valide tutte le interpretazioni di Supergirl.

"Penso che tutte le versioni del personaggio siano valide per ciò che rappresenta", ha commentato la Benoist. "Supergirl come entità è iconica per un motivo e lo è stata fin dagli anni '50. Personalmente penso che ogni sua iterazione sia preziosa per le giovani donne, e spero che con ogni sua interpretazione qualcuno si riveda in essa".

Le origini del personaggio

Creata da Otto Binder e Al Plastino e apparsa per la prima volta in Action Comics #252 del 1959, Kara Zor-El è la cugina di Clark Kent / Superman, anch'egli inviato sulla Terra dal loro pianeta natale morente, Krypton. Poco dopo il suo debutto, Supergirl è apparsa in una striscia di riserva di Action Comics ed è diventata una pubblicazione autonoma a partire dal 1962. Ha fatto una serie di apparizioni nei fumetti - tra cui una serie da solista di 23 numeri - fino al crossover Crisi sulle Terre Infinite del 1985, in cui è stata uccisa nel tentativo di razionalizzare la continuità.

Negli anni successivi il mantello di Supergirl è stato ricoperto da più donne, tra cui Linda Danvers, Cir-El e infine Kara stessa, quando è stata riportata in vita nel 2004.

Supergirl: Milly Alcock è stata la prima attrice a cui James Gunn ha pensato prima dell'inizio del casting

Nel corso degli anni Supergirl è stata ritratta sullo schermo diverse volte, in film, serie e progetti animati. In live action, è stata interpretata da Helen Slater nel film Supergirl - La ragazza d'acciaio del 1984, da Laura Vandervoort nelle ultime stagioni di Smallville, da Benoist nella serie televisiva Supergirl dell'Arrowverse e da Sasha Calle nel film The Flash dello scorso anno.

Supergirl: Woman of Tomorrow

James Gunn, presentando un anno fa il progetto, aveva ricordato che la versione del personaggio al centro del film è cresciuta vedendo tutte le persone intorno a lei morire ed essere uccise in modi terribili durante i suoi primi 14 anni di vita, prima di arrivare sulla Terra. Questi eventi l'hanno profondamente segnata e sarà quindi una Supergirl diversa da quella proposta sugli schermi in passato.