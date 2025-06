Supergirl: James Gunn spiega perché è stato rimosso Woman of Tomorrow dal titolo

James Gunn ha rivelato che il film di Superman non avrà nel suo titolo il riferimento a Woman of Tomorrow, la serie a fumetti a cui si ispira, spiegando anche il motivo di questa scelta.

Il regista, che è a capo del DC Universe insieme a Peter Safran, ha condiviso l'aggiornamento sul progetto con star Milly Alcock in un'intervista rilasciata a Rolling Stone.

L'update sul titolo del film con Milly Alcock

Gunn ha confermato che il titolo sarà semplicemente Supergirl e la ragione del cambiamento è legato a un processo dei DC Studios conosciuto come 'premortem', avvenuto anche in occasione di Superman.

Il filmmaker ha spiegato: "Si tratta di quando incontri il tuo gruppo che sta realizzando il progetto. Avviene di solito un paio di mesi prima delle riprese e si dice, in modo ipotetico, 'Se fosse un disastro epico, quali sono le cose che stiamo facendo oggi e che potrebbero essere le cause che lo portano a essere un epico disastro? Tutti qui possono parlare liberamente'". James ha proseguito: "Le cose che trovi in altre produzioni sono quelle di cui le persone stanno parlando a bassa voce: 'Oh, cielo, non so perché hanno scelto quell'attore, non è adatto al ruolo' o 'Il production designer non è mai in orario'".

Una scelta precisa

Il regista e sceneggiatore del nuovo progetto dedicato alla storia di Clark Kent ha ricordato: "Una delle cose che avevo detto durante l'incontro è che era intitolato Superman: Legacy. Anche se sono stato io a scegliere quel titolo, semplicemente non ero sicuro. Per prima cosa, sono stanco del titolo con supereroe, due punti, altra cosa. E poi sembrava far riferimento al passato quando invece stiamo guardando al futuro, anche se nel film si ha a che fare con l'eredità. E tutti hanno reagito dicendo: 'Oh, sì, no, cambialo'".

Il film Supergirl arriverà nei cinema americani il 26 giugno 2026 e nel cast, oltre a Milly Alcock nel ruolo di Kara Zor-El, ci saranno anche Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham.

Alla regia sarà impegnato Craig Gillespie, già regista di Lars e una ragazza tutta sua, Tonya, Cruella e Dumb Money.