Supergirl, Milly Alcock ha indossato il costume per lo screen test: "Stavo per vomitare"

Impegnata nella promozione della serie Netflix Sirens, Milly Alcock non ha rivelato molti dettagli sul suo prossimo ruolo di Kara Zorl-El in Supergirl: Woman of Tomorrow ma ha almeno raccontato la sua esperienza nella fase di preparazione alla parte.

L'attrice ha ricordato quando ha vestito i panni della Ragazza d'Acciaio per il provino insieme a "un'altra ragazza" (molto probabilmente Meg Donnelly), ricordando la "paura assoluta" che ha provato nell'apprendere che avrebbe preso il volo nei panni della nuova Supergirl del grande schermo.

"Ero un po' incredula. Inizialmente pensavo: 'Che cosa ho fatto?'", ha ammesso Alcock. "Poi ho invitato tutti i miei amici a casa e abbiamo bevuto champagne".

Le prime sensazioni con il costume di Supergirl

Sirens: una scena della miniserie

"Durante un provino, sei in una stanza con tutte le altre ragazze [in lizza per la stessa parte] e sei vestita come il personaggio. Lo studio ti mette in fila per il trucco, trucca tutte allo stesso modo e poi vi fa provare su un palco. Per Supergirl eravamo io e un'altra ragazza. È stato davvero spaventoso; pensavo di vomitare! Ma era solo paura. È quello che succede! Questo lavoro è stato un viaggio per superare le mie stesse paure".

Sirens: una scena della miniserie

Abbiamo visto solo un paio di foto ufficiali di Alcock dietro le quinte della produzione, perché le foto del set hanno rivelato davvero molto poco dell'attrice in costume. Kara dovrebbe debuttare nei panni del personaggio già in Superman di James Gunn in vista del suo film da solista.

Supergirl: Woman of Tomorrow avrà come protagonisti anche Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del cattivo Krem of the Yellow Hills. Recentemente, la star di Aquaman Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia.