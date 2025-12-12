Supergirl, James Gunn conferma una differenza fondamentale con il suo Superman

Come abbiamo visto anche nel primo trailer del film DCU, c'è un particolare molto vistoso che differenzia la pellicola dal Superman di James Gunn e ora è confermato anche dallo stesso regista

L'uscita del primo trailer di Supergirl ha reso immediatamente evidente a tutti che sarà un film molto diverso dal Superman di James Gunn, ma non è sfuggito anche un altro particolare che differenzia le due pellicole del DC Universe.

Infatti, Gunn ha confermato che la Terra non sarà una delle location visitate da Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, nel prossimo film del DCU in arrivo nelle sale il prossimo giugno. L'intero film, infatti, si svolgerà su diversi pianeti nello spazio profondo.

Il capo dei DC Studios ha rivelato questi dettagli durante il lancio del trailer di Supergirl, che ha incluso una conferenza stampa con domande e risposte con la protagonista e il regista Craig Gillespie, moderata dallo stesso Gunn.

Supergirl, Milly Alcock in una scena del trailer

Supergirl introdurrà un altro aspetto del DC Universe

Come specificato da Gunn e Gillespie, la prossima pellicola della Superman Saga dei DC Studios mostrerà un lato ancora inesplorato di questo universo narrativo, dato che Superman era ambientato interamente sulla Terra e si concentrava su altri aspetti di questo mondo tutto da scoprire.

"La parte dello spazio profondo è molto importante, perché si tratta di una fantasia spaziale", ha caggiunto Gunn, mentre il regista del film gli ha fatto sostanzialmente eco: "E così, proprio lì, stiamo creando un intero nuovo set".

Con l'intero film ambientato nello spazio, sembrano svanire le speranze che Supergirl torni brevemente sulla Terra per visitare suo cugino Clark Kent o combattere qualche villain insieme a lui. Sebbene non ci sia alcuna conferma sul fatto che David Corenswet apparirà in Supergirl, resta comunque la possibilità che possa comparire su uno dei pianeti che Kara visiterà per parlare con lui.

Perché Kara sta esplorando lo spazio profondo?

Come "fantasia spaziale", Supergirl introdurrà anche molti altri pianeti nel DCU. Gunn ha confermato che Kara salterà da un pianeta all'altro con soli rossi per inibire i suoi poteri, pur recandosi anche su pianeti con soli gialli diversi dalla Terra che rafforzano le sue abilità. Mentre Superman rimane sulla Terra, il fatto che Supergirl eviti questa location centrale permetterà al film di espandere ulteriormente il worldbuilding del franchise al di fuori dei suoi confini più familiari.

In un certo senso, questo avvicina Supergirl ai film sui Guardiani della Galassia di James Gunn nell'MCU. Mentre la maggior parte dei film dell'MCU è ambientata principalmente sulla Terra, la saga dei Guardiani vedeva i suoi eroi e i conflitti svolgersi in gran parte nello spazio profondo e su diversi pianeti.