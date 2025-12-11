Supergirl: nel trailer del film con Milly Alcock anche Lobo e il ritorno di Krypto

Bisognerà attendere l'estate per vedere in azione Milly Alcock in versione superoina sul grande schermo e, nell'attesa, Warner Bros Italia ha condiviso il primo teaser trailer del film Supergirl.

Alla regia del progetto c'è Craig Gillespie e le scene inserite nel video diffuso online regalano un assaggio dell'atmosfera che contraddistingue l'avventura tratta dai fumetti della DC.

Cosa mostra il trailer di Supergirl

Nel video si ricorda il legame con Superman, il film diretto da James Gunn con star David Corenswet (di cui potete leggere la nostra recensione), grazie a un quotidiano che riporta una notizia legata alle imprese dell'eroe. Il cane Krypto non esita però a fare pipì sulla prima pagina del giornale in modo irriverente.

La protagonista interpretata da Milly Alcock è poi ritratta alle prese con i postumi della sbornia e viene mostrata mentre festeggia il suo compleanno da sola.

La giovane si imbatte poi Ruthye (Eve Ridley), con cui si ritrova ad affrontare dei pericoli inattesi. Nel video è presente anche Krem (Matthias Schoenaerts), che appare brevemente in un'inquadratura, mentre Lobo viene mostrato mentre cammina lungo un corridoio.

Il trailer si conclude con Kara in costume da Supergirl, che combatte i nemici a bordo di un'enorme astronave da guerra spaziale.

I dettagli del film

Il secondo progetto dei DC Studios sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, uscirà nei cinema di tutto il mondo nell'estate del 2026 distribuito da Warner Bros.

La sinossi ufficiale anticipa: "Quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo vicino a casa, Kara Zor-El, alias Supergirl, è costretta a stringere un'improbabile alleanza intraprendendo un'epica avventura interstellare all'insegna della vendetta e della giustizia".

Nel cast ci sono anche Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham e Jason Momoa.

Il film è prodotto dai responsabili dei DC Studios Peter Safran e James Gunn, basato sui personaggi DC, con Supergirl ispirata ai personaggi creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo e Lars P. Winther sono i produttori esecutivi. Dietro la macchina da presa, Gillespie è affiancato dal direttore della fotografia Rob Hardy, dallo scenografo Neil Lamont, dalla montatrice Tatiana S. Riegel, dalla costumista Anna B. Sheppard, dal supervisore agli effetti visivi Geoffrey Baumann e dal compositore Ramin Djawadi.