Supergirl, perché il titolo originale del nuovo film DCU è stato cambiato dopo le riprese?

Quando i DC Studios annunciarono i loro ambiziosi piani per film e serie TV, il futuro film standalone dedicato a Kara Zor-El venne presentato come Supergirl: Woman of Tomorrow.

Il titolo derivava dall'omonima miniserie a fumetti di Tom King e Bilquis Evely, di cui il film è un adattamento diretto. In seguito, però, il progetto è stato ribattezzato semplicemente Supergirl.

Il cambiamento è stato sottile e poco pubblicizzato. La gente ha iniziato a notarlo solo quando il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha smesso di usare il sottotitolo nei suoi post sui social.

Supergirl: Milly Alcock con il costume sul set di Superman

Perché James Gunn ha scelto di modificare il titolo?

In un'intervista con Rolling Stone del giugno 2025, alla domanda sul titolo del film, Gunn ha risposto: "Penso che sia intitolato semplicemente Supergirl".

Quando la rivista gli ha fatto notare che anche Superman aveva subito un cambio di titolo (era stato annunciato inizialmente come Superman: Legacy), il regista ha spiegato che il motivo era la sua insofferenza verso i sottotitoli nei film di supereroi.

"Sì. Taglio sempre. Legacy era davvero... [...] Anche se ero stato io a darglielo, non ne ero più convinto. Prima di tutto, sono stufo del formato titolo del supereroe: sottotitolo. E poi sembrava guardare al passato quando invece stiamo guardando al futuro, anche se il tema dell'eredità è effettivamente presente nel film. E tutti hanno detto: 'Oh, sì, no, cambialo'".

Superman: David Corenswet in una foto del film

Il titolo è anche troppo simile al sequel di Superman

All'inizio di settembre, Gunn ha annunciato il sequel di Superman, intitolato Man of Tomorrow, in cui Clark Kent unirà le forze con Lex Luthor per fermare una nuova minaccia: Brainiac. Il film è probabilmente il progetto più atteso dell'attuale DCU e sembra essere uno dei capitoli più monumentali nella storia generale del franchise. Oltre a questo, potrebbe anche essere stato il motivo dietro il cambio di titolo di Supergirl.

Il regista e produttore è noto per amare la pianificazione a lungo termine dei suoi progetti. Ha confermato il cambio di titolo di Supergirl a giugno, un mese prima dell'uscita di Superman. A quel punto aveva probabilmente già un'idea di come sarebbe stato il sequel, soprattutto considerando la rapidità con cui, dopo l'annuncio, sono stati completati sceneggiatura e storyboard.