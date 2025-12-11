Supergirl: il countdown per il lancio del trailer con Milly Alcock alimenta l'hype

Tra poche ore il primo trailer di Supergirl debutterà in un evento globale per la gioia dei fan del DCU. Il countdown su YouTube ci aiuterà a trascorrere le ore che restano da adesso alle 18:00 (ora italiana), quando il promo sarà finalmente visibile a tutti.

Nel frattempo un nuovo brevissimo teaser mostra la protagonista, interpretata da Milly Alcock, mentre ascolta musica ed entra in azione. Il breve video, accompagnato da un nuovo poster, alimenta la curiosità dei fan dei fumetti DC che attendono con ansia di scoprire i dettagli della nuova versione cinematografica del personaggio.

Che cosa sappiamo di Supergirl

Il film Supergirl è diretto da Craig Gillespie, mentre la sceneggiatura è firmata da Ana Nogueira. Il progetto con protagonista l'attrice Milly Alcock, in arrivo nelle sale americane il 26 giugno 2026, è il secondo lungometraggio realizzato dopo che James Gunn e Peter Safran sono stati scelti per guidare i DC Studios.

Ecco il breve teaser del trailer:

La prima sinossi diffusa dallo studio anticipa che sul grande schermo si scoprirà quello che accade quando Kara viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova coinvolta in una missione omicida.

I protagonisti del film

Il cast comprende anche Eve Ridley nel ruolo di Ruthye Marye Knoll, Matthias Schoenaerts in quello di Krem delle Colline Gialle, Jason Momoa in quello di Lobo, David Krumholtz interpreta Zor-El, Emily Beecham è Alura In-Ze e Ferdinand Kingsley è Elias Knoll.

Secondo le indiscrezioni emerse online sul contenuto del trailer, i fan potranno vedere le prime immagini di Jason Momoa nel ruolo di Lobo dopo aver interpretato a lungo l'eroico Aquaman nei film realizzati con Zack Snyder alla guida, e si assisterà al ritorno del simpatico, e irriverente, cagnolino Krypto, già introdotto nel film Superman (di cui potete leggera la nostra recensione) con star David Corenswet.