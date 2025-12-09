Supergirl: la descrizione del trailer conferma l'arrivo di Lobo e la "maleducazione" di Krypto

Dopo l'anteprima stampa del trailer, la descrizione leaked diffusa in rete ha anticipato un primo sguardo al lobo di Jason Momoa e tanta azione cosmica.

I DC Studios hanno confermato ufficialmente che il primo teaser trailer di Supergirl uscirà questa settimana, probabilmente giovedì 11 dicembre alle ore 19:00, quando scadrà l'embargo per la stampa che ha visto il teaser in anteprima. e qualcuno ne ha approfittato per diffondere la descrizione sul web.

Dopo i rumor leaked già la settimana scorsa, lo scooper @MyTimeToShineHello ha svelato una descrizione breve, ma accurata che conferma la prima apparizione di Lobo di Jason Momoa e svela il comportamento maleducato del cane Krypto.

La descrizione del teaser trailer di Supergirl

Il teaser si apre con Krypto che fa pipì su un giornale con Superman in copertina. Kara Zor-El (Milly Alcock) si sveglia con i postumi di una sbornia e poi la vediamo salire su un autobus spaziale. Viene mostrata mentre festeggia il suo ventitreesimo compleanno da sola in un bar, sottolineando il suo isolamento. Il trailer prosegue poi con un montaggio di lei e Ruthye (Eve Ridley) che viaggiano attraverso la galassia in diverse località. Krem (Matthias Schoenaerts) appare brevemente in un'inquadratura. Lobo viene mostrato mentre cammina lungo un corridoio. Il trailer si conclude con Kara in costume, che combatte i nemici a bordo di un'enorme astronave da guerra spaziale.

Cosa aspettarci da Supergirl?

Il mistero intorno al cinecomic DC diretto da Craig Gillespie è ancora fitto. Il film dovrebbe basarsi sul fumetto di Tom King e Bilquis Evely Supergirl: Woman of Tomorrow. Sebbene James Gunn non abbia partecipato alla scrittura di Supergirl, sembra che la sua sensibilità fumettistica influenzerà pesantemente questo film. Tra l'altro, il personaggio di Kara Zor-El ha fatto la sua prima apparizione in un breve cameo in Superman, come conferma la nostra recensione del film di James Gunn sull'Uomo d'Acciaio.

Secondo la prima sinossi di Supergirl, nel film l'eroina aliena viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova coinvolta in una missione omicida.

Il cast include Milly Alcock nel ruolo di Supergirl, Eve Ridley in quello di Ruthye Marye Knoll, Matthias Schoenaerts in quello di Krem delle Colline Gialle, Jason Momoa in quello di Lobo, David Krumholtz interpreta Zor-El, Emily Beecham è Alura In-Ze e Ferdinand Kingsley è Elias Knoll. Craig Gillespie dirige da una sceneggiatura di Ana Nogueira.

"Supergirl è un'avventura spaziale", ha detto recentemente James Gunn a proposito del film. "È come Guardiani della Galassia. Lanterns è una storia a sé stante. Stiamo costruendo un mondo più lungo, più vasto, con tutti questi pezzi diversi, che si uniscono e si intersecano a volte nella narrazione, a volte semplicemente per caso, tipo 'Ecco un altro pezzo di mondo'".

L'uscita di Supergirl è fissata per giugno 2026.