Matthias Schoenaerts in prigione? Il villain di Supergirl condannato a 6 mesi dietro le sbarre in Belgio

L'attore belga potrebbe dover scontare qualche mese in cella e potrebbe saltare il periodo di promozione del film inserito nel DC Universe di James Gunn e Peter Safran.

Matthias Schoenaerts sarà il villain del prossimo capitolo del DC Universe, Supergirl, ma non sa se potrà prendere parte alla promozione del film nel 2026.

L'attore belga è stato appena condannato a 6 mesi di carcere in Belgio e probabilmente dovrà fare a meno del tour promozionale legato al film del DC Universe.

Il motivo della condanna di Matthias Schoenaerts

Secondo quanto riportato dal notiziario belga VRT News, la polizia avrebbe sorpreso Schoenaerts mentre guidava la sua moto a Pelt, nel Limburgo, in due occasioni nell'aprile 2024, senza una patente valida.

Nel settembre 2021, l'attore era stato già bandito dalla guida ad Anversa dopo essere stato trovato alla guida sotto l'influenza di droghe e non aveva superato i necessari test di recupero e i seguenti esami.

Matthias Schoenaerts in una scena di Kursk

In passato, Schoenaerts sarebbe stato condannato ben 11 volte, e non si sarebbe presentato nella giornata di ieri a Beringen, ricevendo in definitiva una condanna a sei mesi di reclusione in contumacia, venendo anche multato per 4.000 euro e ricevendo un divieto di guida per un anno. Ciò non significa che Matthias Schoenaerts dovrà finire necessariamente in carcere visto che potrà fare ricorso. Tuttavia, l'attore sembra incline a finire nei guai, visto che settimana scorsa è stato fermato un'altra volta dopo essersi presumibilmente rifiutato di effettuare l'alcol test.

Il ruolo di Matthias Schoenaerts in Supergirl

Ovviamente, non si tratta di un bel biglietto da visita per Supergirl, visto che Matthias Schoenaerts nel film interpreta un personaggio di primo piano come il villain Krem.

Bisognerà vedere se questa vicenda potrà avere ripercussioni concrete anche sul film. In Supergirl, la protagonista, interpretata da Milly Alcock, viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo ventunesimo compleanno con il Krypto al suo fianco. Lungo la strada incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce in una sanguinosa missione di vendetta.

Nel cast di Supergirl anche Eve Ridley, David Krumholtz e Emily Beecham, oltre a Milly Alcock e Matthias Schoenaerts.