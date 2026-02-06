Supergirl, cambia il compositore del film DCU: è un noto collaboratore di Zack Snyder

Il celebre compositore Ramin Djawadi, già dietro alle musiche di Iron Man e Game of Thrones, ha dovuto abbandonare la pellicola con Milly Alcock e a sostituirlo è una vecchia conoscenza DC

Quando mancano solamente quattro mesi all'uscita nelle sale di Supergirl, il film ha perso una pedina importante nella sua produzione: il compositore Ramin Djawadi, già dietro alle musiche di Iron Man e Game of Thrones, ha dovuto abbandonare il film con Milly Alcock.

Ebbene, secondo un comunicato stampa ufficiale dei DC Studios, Djawadi sarà sostituito da nientemeno che Junkie XL, abituale collaboratore di Zack Snyder nel vecchio DC Extended Universe.

Junkie XL ha al suo attivo numerosi lavori, tra cui Batman v Superman: Dawn of Justice, Zack Snyder's Justice League, Army of the Dead e Rebel Moon. In precedenza, aveva anche lavorato a The Amazing Spider-Man 2, Mad Max: Fury Road, Deadpool e Godzilla vs. Kong.

Supergirl: Milly Alcock sul set con in mano un fumetto

Un copione già visto con il Superman James Gunn

Inizialmente, infatti, la colonna sonora di Superman doveva essere composta da John Murphy, autore delle musiche di The Suicide Squad. Tuttavia, in una fase relativamente avanzata della produzione, è stato affiancato da David Fleming, che sembra abbia ripreso il lavoro da dove Murphy lo aveva lasciato.

Ora, la musica di Junkie XL è molto diversa da quella di Djawadi, e sembra probabile che i DC Studios abbiano deciso che Supergirl avrebbe tratto vantaggio da una colonna sonora con un tocco più innovativo rispetto a una leggermente più tradizionale.

Ricordiamo che Supergirl approderà nelle sale di tutto il mondo il 26 giugno 2026, meno di un anno dopo Superman di James Gunn. Alla regia c'è Craig Gillespie, mentre nel cast insieme a Milly Alcock sono presenti Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, e Jason Momoa nei panni di Lobo.

Milly Alcock nel teaser trailer di Supergirl

Cosa racconta il nuovo capitolo della Superman Saga

Il film segue Kara Zor-El, sopravvissuta alla distruzione di Krypton e ora conosciuta come Supergirl, mentre un nemico inatteso e spietato minaccia tutto ciò che ama.

Costretta ad affrontare il suo passato e il dolore che la definisce, Kara si allea con un compagno improbabile per intraprendere un'epica avventura interstellare all'insegna di vendetta e giustizia, affrontando sfide che la costringeranno a forgiare il proprio destino di eroina fuori dall'ombra di Superman.