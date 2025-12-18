Supergirl, James Gunn costretto a correre ai ripari? Le reazioni dopo le proiezioni prova non sono entusiaste

Dopo gli ultimi test-screening della nuova pellicola del DC Universe sembra che il parere sia generalmente positivo anche se il villain risulterebbe un po' sotto le aspettative

Supergirl, Milly Alcock in una scena del trailer
18/12/2025

Con Supergirl pronto a sbarcare nei cinema la prossima estate, sembra che i DC Studios abbiano già iniziato a testare il film, quindi era inevitabile che le prime reazioni da queste proiezioni di prova iniziassero a trapelare in rete.

Daniel Richtman è stato il primo a riferire che nelle scorse ore si è tenuta una proiezione di prova, rivelando di aver "sentito solo commenti positivi da diverse persone". Tuttavia, un altro insider, @Cryptic4KQual, che ha divulgato il trailer e la durata del film, ha riportato un parere meno entusiasta rispetto ai colleghi.

"Sì, Supergirl ha avuto una proiezione di prova", ha rivelato l'insider. "Circa 2 ore e 5 minuti. Da quello che ho sentito, il feedback non è stato eccezionale, ma non era un brutto film. Alcune scene brillavano molto più di altre. Milly è stata elogiata per la sua interpretazione nel ruolo. Lobo ha due combattimenti. Il cattivo è deludente".

Supergirl
Milly Alcock nel teaser trailer di Supergirl

Anche Superman fu accolto in maniera tiepida nei test-screening

Anche il film di James Gunn aveve ricevuto giudizi contrastanti dalle proiezioni di prova, ma alla fine è riuscito a ottenere l'83% su Rotten Tomatoes e ha conquistato i fan in grande stile. Come sempre, è meglio non dare troppo peso a queste prime reazioni, anche se ovviamente offrono un'idea preliminare di cosa aspettarsi.

Purtroppo, il fatto che Krem sia stato definito "deludente" non è una grande sorpresa, dato che Matthias Schoenaerts è stato scelto per interpretare quello che sembra essere un personaggio molto generico. Per quanto riguarda la durata, è probabile che continuerà a cambiare nei prossimi mesi. Essere buono, non eccezionale, potrebbe essere sufficiente per Supergirl, vista le difficoltà avute nel DCEU.

Ricordiamo che lo scopo delle proiezioni di prova è capire cosa funziona e cosa no, quindi i DC Studios potranno capirlo meglio, apportare le modifiche necessarie e forse anche rimodellare parti del film con delle riprese aggiuntive. Schoenaerts non sarà disponibile per quelle, probabilmente.

Supergirl Milly Alcock Set
Supergirl: Milly Alcock sul set con in mano un fumetto

Cosa svela la trama di Supergirl?

Come possiamo leggere nella sinossi ufficiale: "Quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo vicino a casa, Kara Zor-El, alias Supergirl, è costretta a stringere un'improbabile alleanza intraprendendo un'epica avventura interstellare all'insegna della vendetta e della giustizia".

James Gunn ha confermato che la Terra non sarà una delle location visitate da Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, nel prossimo film del DCU in arrivo nelle sale il prossimo giugno. L'intero film, infatti, si svolgerà su diversi pianeti nello spazio profondo.