Supergirl, James Gunn costretto a correre ai ripari? Le reazioni dopo le proiezioni prova non sono entusiaste

Con Supergirl pronto a sbarcare nei cinema la prossima estate, sembra che i DC Studios abbiano già iniziato a testare il film, quindi era inevitabile che le prime reazioni da queste proiezioni di prova iniziassero a trapelare in rete.

Daniel Richtman è stato il primo a riferire che nelle scorse ore si è tenuta una proiezione di prova, rivelando di aver "sentito solo commenti positivi da diverse persone". Tuttavia, un altro insider, @Cryptic4KQual, che ha divulgato il trailer e la durata del film, ha riportato un parere meno entusiasta rispetto ai colleghi.

"Sì, Supergirl ha avuto una proiezione di prova", ha rivelato l'insider. "Circa 2 ore e 5 minuti. Da quello che ho sentito, il feedback non è stato eccezionale, ma non era un brutto film. Alcune scene brillavano molto più di altre. Milly è stata elogiata per la sua interpretazione nel ruolo. Lobo ha due combattimenti. Il cattivo è deludente".

Milly Alcock nel teaser trailer di Supergirl

Anche Superman fu accolto in maniera tiepida nei test-screening

Anche il film di James Gunn aveve ricevuto giudizi contrastanti dalle proiezioni di prova, ma alla fine è riuscito a ottenere l'83% su Rotten Tomatoes e ha conquistato i fan in grande stile. Come sempre, è meglio non dare troppo peso a queste prime reazioni, anche se ovviamente offrono un'idea preliminare di cosa aspettarsi.

Purtroppo, il fatto che Krem sia stato definito "deludente" non è una grande sorpresa, dato che Matthias Schoenaerts è stato scelto per interpretare quello che sembra essere un personaggio molto generico. Per quanto riguarda la durata, è probabile che continuerà a cambiare nei prossimi mesi. Essere buono, non eccezionale, potrebbe essere sufficiente per Supergirl, vista le difficoltà avute nel DCEU.

Ricordiamo che lo scopo delle proiezioni di prova è capire cosa funziona e cosa no, quindi i DC Studios potranno capirlo meglio, apportare le modifiche necessarie e forse anche rimodellare parti del film con delle riprese aggiuntive. Schoenaerts non sarà disponibile per quelle, probabilmente.

Supergirl: Milly Alcock sul set con in mano un fumetto

Cosa svela la trama di Supergirl?

Come possiamo leggere nella sinossi ufficiale: "Quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo vicino a casa, Kara Zor-El, alias Supergirl, è costretta a stringere un'improbabile alleanza intraprendendo un'epica avventura interstellare all'insegna della vendetta e della giustizia".

James Gunn ha confermato che la Terra non sarà una delle location visitate da Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, nel prossimo film del DCU in arrivo nelle sale il prossimo giugno. L'intero film, infatti, si svolgerà su diversi pianeti nello spazio profondo.