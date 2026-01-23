Supergirl: Jason Momoa è Lobo nel nuovo teaser

James Gunn, responsabile dei film tratti dai fumetti della DC insieme a Peter Safran, ha pubblicato online un nuovo teaser dell'atteso Supergirl.

Nel filmato si vede Jason Momoa che condivide il suo entusiasmo per avere 'finalmente' la possibilità di interpretare Lobo sul grande schermo.

Cosa mostra il teaser di Supergirl

Il nuovo video promozionale di Supergirl mostra Jason Momoa mentre sta per andare sul set del film e gli viene chiesto se ha qualche commento da fare dopo aver ottenuto la possibilità di interpretare il villain Lobo. L'attore, ridendo felice, risponde solo: 'Finalmente!', confermando quanto dichiarato recentemente da uno dei produttori.

Il teaser del film regala quindi qualche immagine della star con il trucco di scena:

I dettagli del progetto dedicato alla supereroina

Il secondo progetto dei DC Studios, sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, uscirà nei cinema di tutto il mondo nell'estate del 2026 distribuito da Warner Bros.

La sinossi ufficiale condivisa online anticipa: "Quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo vicino a casa, Kara Zor-El, alias Supergirl, è costretta a stringere un'improbabile alleanza intraprendendo un'epica avventura interstellare all'insegna della vendetta e della giustizia".

Nel cast ci sono anche Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham e Jason Momoa.

Il film è prodotto dai responsabili dei DC Studios Peter Safran e James Gunn, basato sui personaggi DC, con Supergirl ispirata ai personaggi creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo e Lars P. Winther sono i produttori esecutivi. Dietro la macchina da presa, Gillespie è affiancato dal direttore della fotografia Rob Hardy, dallo scenografo Neil Lamont, dalla montatrice Tatiana S. Riegel, dalla costumista Anna B. Sheppard, dal supervisore agli effetti visivi Geoffrey Baumann e dal compositore Ramin Djawadi.