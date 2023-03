Supereroi stasera su Canale 5, trama e cast del film con Alessandro Borghi

Supereroi è il film proposto da Canale 5 stasera 28 marzo in prima serata. La pellicola è un dramma romantico del 2021 di Paolo Genovese. Il lungometraggio è basato su un romanzo omonimo scritto ed adattato per il grande schermo dallo stesso regista. Trama e Cast del film.

Trama di Supereroi

Anna è una fumettista con un carattere particolare, e del tutto contraria alle convenzioni. Marco è un professore di fisica, persuaso di come ogni fenomeno abbia una sua spiegazione.

Supereroi: Alessandro Borghi e Jasmine Trinca in una sequenza

Ciò che li tiene uniti non è semplice da svelare, come se fosse una formula chimica di cui nessuno possa svelare l'esatta composizione. Eppure, nonostante si siano conosciuti appena in una prima circostanza, accade che, durante un giorno di pioggia, Anna e Marco si ritrovino. E così sarà, altre volte ancora. Che sia un algoritmo, il destino o un sentimento tanto forte del quale non si sono ancora accorti, sembra che tutto ruoti attorno a loro.

Supereroi: Alessandro Borghi e Vinicio Marchioni in una scena

Inevitabilmente, impareranno a resistere alle fughe improvvise, agli scontri, alle incomprensioni e alla reciproca sofferenza. Le loro esistenze, così imperfette ma straordinarie, li faranno apparire come due supereroi che appaiono e scompaiono continuamente.

Supereroi è stato distribuito nelle sale italiane a partire dal 23 dicembre 2021, qui trovate la nostra recensione del film. Il trailer di Supereroi è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

