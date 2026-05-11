Francesca Manzini travolta dalle accuse al GF Vip: “Hai messo Raul nei guai"

Nuova tensione nella Casa del Grande Fratello Vip in vista della puntata di martedì. Al centro delle polemiche torna ancora una volta Francesca Manzini, protagonista di un acceso confronto con diversi coinquilini, in particolare con Alessandra Mussolini e Antonella Elia, dopo le pesanti accuse rivolte a Raul Dumitras.

Il bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras scatena il caos

Al centro delle polemiche torna ancora una volta Francesca Manzini, protagonista di un acceso confronto con diversi coinquilini, in particolare con Alessandra Mussolini e Antonella Elia, dopo le pesanti accuse rivolte a Raul Dumitras.

Sabato sera, durante la serata swing, nel confessionale ci sarebbe stato un bacio tra Francesca e Raul: un gesto scherzoso, complice anche qualche bicchiere di vino di troppo. La voce avrebbe iniziato rapidamente a circolare tra i concorrenti e il racconto, fatto davanti alle telecamere, ha mandato Francesca nel panico. La Manzini ha poi cercato di ridimensionare l'accaduto, puntando il dito contro il coinquilino.

Francesca Manizni al centro delle critiche

Francesca Manzini: "Mi ha baciato alla sprovvista"

Parlando con gli altri concorrenti, Francesca ha raccontato: "Mi ha baciato Raul! Mi è saltato addosso, mi ha tolto la mano e mi ha dato il bacio, per gioco. Io mi sono divertita meno, perché non mi andava". Parole che hanno immediatamente acceso la tensione nella Casa e provocato la reazione furiosa di Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini attacca Francesca: "Lo metti alla gogna"

La Mussolini non ha nascosto il proprio disappunto e ha accusato Francesca di aver fatto passare Raul per aggressore: "Tu fai passare che è stata una violenza. Tu lo metti alla gogna! Tu non puoi dire che ti ha baciata a forza, è grave". L'attacco è poi diventato ancora più duro: "Tu sei innamorata di sentirti vittima, vuoi sentirti una vittima, ma qui non ti si fila nessuno".

Francesca Manzini fa marcia indietro: "Non ho parlato di violenza"

Dopo il durissimo confronto, Francesca ha cercato di chiarire la propria posizione, negando di aver accusato Raul di qualcosa di grave: "Io non mi permetterei mai di dire che Raul mi ha fatto una violenza! Però io non volevo baciarlo, lui mi ha tolto la mano. Però non dico che è stata una violenza". La concorrente ha poi accusato Alessandra Mussolini di aver travisato le sue parole.

Antonella Elia

Antonella Elia tira in ballo Marco Berry: "È colpa tua se è uscito"

Nel caos generale è intervenuta anche Antonella Elia, che ha riportato alla luce il precedente scontro con Marco Berry, esploso pochi giorni fa.

Secondo la Elia, Francesca ha un atteggiamento che mette continuamente gli altri concorrenti in difficoltà: "Hai fatto andare via Marco, è colpa tua se è uscito. Sei un'isterica che mette la gente nei guai". Antonella ha poi rincarato la dose accusando Francesca di creare drammi continui all'interno della Casa.

La Casa si rivolta contro Francesca Manzini

Anche Alessandra Mussolini ha continuato l'attacco, sostenendo che Francesca starebbe costruendo dinamiche solo per ottenere spazio durante la diretta: "Ci stai sfinendo, ci stai eliminando, siamo pieni di te! Sei una bugiardona e nessuno ti crede più". Parole durissime che hanno lasciato Francesca completamente isolata dal resto del gruppo.

Raul Dumitras

Raul Dumitras rompe il silenzio e minaccia di raccontare tutto

Infine è arrivata anche la reazione di Raul Dumitras, che ha spiegato di aver già parlato della vicenda in confessionale. Il concorrente, rivolgendosi direttamente a Francesca, le ha detto: "Se in puntata vuoi far passare me come quello che ha fatto qualcosa di sbagliato, mi dimentico che hai una persona fuori, ti faccio fare una figura di mer.a. Faccio un macello".

Puntata di martedì già infuocata: cosa succederà in diretta?

Dopo la clamorosa lite scoppiata nella Casa, cresce ora l'attesa per la prossima diretta. Il confronto tra Francesca Manzini, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Antonella Elia potrebbe trasformarsi in uno dei momenti più tesi di questa edizione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Francesca Manzini accusa i suoi coinquilini di essere irrispettosi nei suoi confronti,