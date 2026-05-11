The Unknown su Rai 2: cast, concorrenti e quante puntate prevede il reality

Debutta su Rai 2 The Unknown - Fino all'ultimo bivio, il nuovo adventure reality con Elettra Lamborghini e Scintilla: ecco chi sono i concorrenti, come funziona il format e quante puntate sono previste.

Preparatevi a dimenticare le bussole e la certezza delle mappe: stasera, lunedì 11 maggio, nella prima serata di Rai 2 debutta The Unknown - Fino all'ultimo bivio. Il nuovo adventure game, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, promette di scardinare le regole del genere con un mix di adrenalina, psicologia e paesaggi mozzafiato.

Una conduzione "esplosiva"

A guidare questa spedizione verso l'ignoto troviamo una coppia che promette scintille (in tutti i sensi): la Twerking Queen Elettra Lamborghini e l'ironia travolgente di Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Un duo inedito che dovrà gestire l'imprevedibilità di un gioco dove nessuno, nemmeno i concorrenti, sa cosa succederà un minuto dopo.

Il Format: Noto o Ignoto?

Il meccanismo centrale è racchiuso nel titolo: il bivio. I dodici protagonisti inizieranno il loro viaggio bendati, senza sapere dove si trovano né con chi viaggeranno.

Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli

La scelta fatidica: Durante il percorso, le squadre si troveranno fisicamente davanti a un bivio tra il "Noto" (una certezza, spesso meno vantaggiosa) e l' Ignoto (un rischio che può regalare bonus incredibili o penalità durissime).

Durante il percorso, le squadre si troveranno fisicamente davanti a un bivio tra il (una certezza, spesso meno vantaggiosa) e l' (un rischio che può regalare bonus incredibili o penalità durissime). La meta: Ogni tappa si conclude alla "Casa Madre". Arrivare per primi non è solo una questione di orgoglio, ma garantisce vantaggi strategici per evitare l'eliminazione.

Le Squadre: VIP e "Nip" a confronto

Il programma vede protagoniste due squadre composte da personaggi noti e concorrenti non famosi. La squadra blu è inizialmente formata da Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli; la squadra arancione da Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo "Mc" Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.

Lo scenario: La Calabria selvaggia

Non è solo un gioco in studio, ma un vero e proprio viaggio on the road. La cornice di questa sfida è la Calabria, mostrata in tutta la sua bellezza selvaggia: dai parchi naturali ai borghi antichi, il territorio sarà parte integrante delle prove fisiche e mentali che i concorrenti dovranno superare.

Verso la Finale: quanto puntate sono previste

Dopo cinque puntate di alleanze, tradimenti e bivi cruciali, la competizione cambierà pelle. Nella finalissima, le squadre si scioglieranno e la sfida diventerà individuale: nella sesta e ultima puntata solo un concorrente riuscirà a superare l'ultimo bivio e ad aggiudicarsi il montepremi finale.