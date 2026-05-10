Amici 25, clamoroso in semifinale: nessun eliminato e finale a sei

La semifinale del Serale di Amici 25 si chiude con una decisione inattesa: produzione e giuria scelgono di non eliminare nessun allievo. Tutti i sei concorrenti conquistano la finale tra sorpresa e momenti di tensione.

La semifinale di Amici 25 si è trasformata in una serata piena di colpi di scena. Dopo oltre tre ore di esibizioni, tensione e attesa, produzione e giudici hanno deciso di mandare tutti e sei gli allievi in finale, premiando il percorso fatto durante l'edizione. Una scelta già vista in passato nel talent di Maria De Filippi.

Gli ascolti della semifinale: Amici resta leader del sabato sera

La puntata del 9 maggio ha confermato il dominio del programma nel sabato sera televisivo. La semifinale ha raccolto 2.904.000 spettatori con il 22,2% di share, mantenendo il primato dell'audience pur restando sotto la soglia dei tre milioni di telespettatori.

I sei finalisti di Amici 25

Chi erano i sei semifinalisti di Amici 25

In gara erano rimasti tre cantanti e tre ballerini:

Elena D'Elia

Angie

Lorenzo Salvetti

Emiliano Fiasco

Nicola Marchionni

Alessio Di Ponzio

Una classe molto equilibrata, anche se il ballo è apparso per tutta l'edizione superiore rispetto al canto, sia dal punto di vista tecnico che delle performance portate sul palco.

I primi finalisti sono stati i ballerini

I primi tre allievi a conquistare la finale sono stati proprio i ballerini. Nell'ordine hanno ottenuto la maglia:

Nicola Marchionni, allievo di Alessandra Celentano

Emiliano Fiasco

Alessio Di Ponzio, allievo di Emanuel Lo

Una decisione che ha premiato una categoria considerata da molti spettatori la vera forza di questa edizione.

Emiliano conquista la finale

La decisione finale della giuria sorprende tutti

Dopo la proclamazione dei ballerini, i tre cantanti sono stati richiamati in studio per conoscere il verdetto finale della giuria composta da:

Elena D'Amario

Amadeus

Cristiano Malgioglio

Gigi D'Alessio

Per evitare spoiler, il momento decisivo è stato registrato in uno studio senza pubblico.

Elena D'Elia prima finalista del canto

La prima cantante a ricevere la maglia da finalista è stata Elena D'Elia. Subito dopo, al centro dello studio sono rimasti Angie e Lorenzo Salvetti insieme a Maria De Filippi.

Nicola primo finalista

Dopo attimi di forte tensione, i due ragazzi hanno scoperto che nessuno sarebbe stato eliminato e che anche loro avrebbero raggiunto i compagni nella casetta della finale. Tra i momenti più emozionanti della serata c'è stata la reazione di Angie dopo l'annuncio. "Mi vedevo già a casa nel mio letto", ha raccontato la cantante a Maria De Filippi, spiegando le paure e le emozioni vissute durante l'attesa del verdetto finale.

Finale Amici 25: sei concorrenti in corsa per la vittoria

La finale di Amici, che andrà in onda domenica 17 maggio per evitare la concomitanza con la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 su Rai 1, vedrà quindi sei concorrenti contendersi la vittoria della venticinquesima edizione. Una scelta che punta a valorizzare il percorso umano e artistico dei ragazzi e che promette una finale aperta fino all'ultimo voto.