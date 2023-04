Super Mario, Jack Black vuole Pedro Pascal nei panni di un iconico personaggio della saga nel sequel

Super Mario Bros. Il Film è già un successo planetario, ma non sappiamo ancora se arriverà un sequel. Nel caso, Jack Black ha già il casting perfetto per uno dei più iconici villain della saga videoludica... Che ne dite di Pedro Pascal come Wario?

Mentre Super Mario Bros. Il Film fa faville al botteghino, le star della pellicola sono ancora impegnate nel press tour per promuoverlo, e nel frattempo pensano già a un potenziale sequel.

Jack Black, che nel film interpreta Wario, non sa se tornerà nel caso in cui annuncino un nuovo capitolo, ma sa già perfettamente chi vorrebbe vedere sullo schermo.

"Non è scontato che Bowser ritorni... Sapete, con Kung Fu Panda ad esempio, abbiamo avuto un villain differente per ogni film. Magari faranno lo stesso anche qui" ha ipotizzato l'attore, come riporta Deadline.

E in tal caso, ha già delle idee: "E se ci fosse un villain più potente e più cattivo? A quel punto potrei aver bisogno di fare squadra con Mario e aiutare il resto della gang a difendere l'universo contro qualche oscura forza del male..." incalza "State pensando anche voi quello che sto pensando io? Wario. E Pedro Pascal è Wario!".

Beh, i baffi ci sono tutti... E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe vedere l'attore del momento Pedro Pascal nei panni di Wario in un sequel di Super Mario Bros. Il Film?