Super Mario Bros. Il Film, Seth Rogen svela quale spinoff vorrebbe per Donkey Kong

Seth Rogen dà voce a Donkey Kong nell'atteso Super Mario Bros. Il Film e l'attore ha ora rivelato quale spinoff spera venga realizzato in futuro.

Nell'avventura in arrivo sul grande schermo, il suo personaggio è un testardo erede al trono che spera di ottenere l'approvazione del padre, Cranky Kong.

In un'intervista rilasciata a ScreenRant, Seth Rogen ha ora svelato quale videogioco potrebbe ispirare un nuovo progetto animato della saga dopo Super Mario Bros. Il Film. L'attore ha dichiarato: "Donkey Kong Country. Ho amato realmente quel gioco. Ed è divertente ripensarci perché non aveva un aspetto grandioso secondo gli standard attuali. Ma all'epoca era fantastico per quanto riguarda il movimento e come fosse veloce. Sembrava un enorme passo in avanti. Penso che probabilmente, un giorno, ci sarà probabilmente qualcosa in più da estrarre da Donkey Kong Country".

Nel videogioco citato da Rogen, Donkey Kong e suo nipote Diddy Kong intraprendono una missione per sconfiggere il re K. Rool e i Krelings, la sua armata di coccodrilli.

Nella versione originale del lungometraggio ispirato al videogioco Chris Pratt darà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, sarà invece la Principessa Peach. Jack Black avrà la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key sarà Toad, Seth Rogen avrà il ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen interpreterà Cranky Kong, Kevin Michael Richardson sarà Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreterà Spike.

Nel team della produzione ci sono Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo. Alla regia del film animato sono invece impegnati Aaron Horvath e Michael Jelenic, già autori di serie come Teen Titans Go!. Matthew Fogel (Minions 2) ha firmato la sceneggiatura.