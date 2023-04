Super Mario Bros. Il Film, Chris Pratt promette: "Non rovinerà l'infanzia di nessuno"

Super Mario Bros Il Film arriverà al cinema il prossimo 5 aprile e Chris Pratt promette che la pellicola non rovinerà l'infanzia dei fan dell'idraulico

Super Mario Bros. Il Film è la pellicola animata diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic basata sulla serie di videogiochi Super Mario. Chris Pratt, che doppierà l'idraulico che dà il nome al personaggio della Nintendo, ha assicurato che il nuovo adattamento non rovinerà l'infanzia di nessuno. I fan sono molto timorosi dopo il fiasco del live-action con Bob Hoskins.

Super Mario Bros. Il Film è stato progettato per evitare di rovinare i ricordi dell'iconico idraulico della Nintendo. La pellicola, che ruota attorno ai tentativi di Mario per sconfiggere il malvagio Bowser, vuole evidenziare il lato giocoso del videogioco.

Il film, già prima di uscire, aveva suscitato alcune critiche da parte dei fan. Negli Stati Uniti, Mario è stato doppiato da Chris Pratt, molti hanno criticato questa scelta. L'attore, in un'intervista ad Hollywood Reporter ha assicurato che il film non rovinerà i ricordi d'infanzia a cui sono legati i fan dell'idraulico.

"Quando me l'hanno offerto ho pensato 'speriamo di non rovinare tutto'. Ognuno ama Mario e spesso i film deludono le aspettative dei fan di personaggi importanti", ha detto Chris Pratt. "Ho partecipato a Lego Movie, quel film meraviglioso di Chris Miller e Phil Lord, ne ho fatto parte, l'ho adorato. Penso che Super Mario Bros. Il Film sia altrettanto fantastico - ha continuato l'attore - sono sicuro che i ricordi di infanzia dei fan di Super Mario non corrano rischi".

Le dichiarazioni di Chris Pratt coincidono con le prime reazioni a Super Mario Bros. Il Film. Anche se la pellicola non è arrivata ancora nelle sale, chi lo ha visto in anteprima racconta di un'esperienza divertente e straordinaria. Considerando che finora Nintendo non è riuscita a portare sul grande schermo un progetto di Mario ben accolto dai fan, il successo del film animato sarebbe inaspettato e gratificante.