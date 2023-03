Super Mario Bros Il Film, Chris Pratt sulla voce di Mario: "So imitarla, ma non lo farò. Non funzionerebbe"

Nonostante le critiche dei fan, Chris Pratt spiega il perché abbia deciso di non fare un'imitazione della voce di Mario del videogame in Super Mario Bros. Il Film.

La scelta di Chris Pratt come doppiatore ufficiale di Mario in Super Mario Bros. Il Film è stata molto discussa sin dagli inizi. I fan del celebre personaggio hanno più volte chiesto sui social un cambio, ma così non sarà. Intervistato di recente, Pratt ha dichiarato di essere in grado di imitare la voce di Mario nei videogiochi, ma di non averlo fatto per una motivazione ben precisa.

"Sono poche le cose che abbiamo sentito dire a Mario, come 'Wahoo!' e cose del genere. Sono io! Andiamo!. Quindi abbiamo cercato di trovare un modo per inserirlo nel film, ma in modo che fosse coerente con la storia di questi ragazzi americani della classe operaia di Brooklyn" ha dichiarato Chris Pratt ai microfoni di BBC The One Show. Scelta condivisa dal regista Aaron Horvath, che ritiene Chris Pratt la scelta perfetta per doppiare Mario.

Il cast del film animato Super Mario Bros. Il Film è ricco di stelle: Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, sarà la Principessa Peach. Jack Black avrà la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key sarà Toad, Seth Rogen avrà il ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen interpreterà Cranky Kong, Kevin Michael Richardson sarà Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreterà Spike.

Il progetto animato, basato su uno dei franchise videoludici più influenti di sempre, è realizzato da Illumination Entertainment, Nintendo e Universal Pictures. Arriverà nelle sale ad aprile.