Super Mario Bros Il Film, il regista difende Chris Pratt: "È perfetto per interpretare un eroe operaio"

Uno dei registi di Super Mario Bros Il Film ha preso le difese di Chris Pratt come voce del protagonista, anticipando che per lui è perfetto nella parte.

Fin dai primissimi annunci relativi a Super Mario Bros Il Film, sono nate una serie di discussioni nel pubblico. Un dibattito che ancora oggi alimenta commenti e polemiche è legato alla scelta di Chris Pratt come voce del protagonista, ma ci ha pensato Aaron Horvath, uno dei registi del film, a rassicurare tutti i fan.

Super Mario Bros. - Il film: un'inquadratura del film

"Si tratta di una storia delle origini. È la storia di Mario che diventa Super Mario", ha detto Aaron Horvath alla rivista Total Film, aggiungendo che trovare una voce perfetta per il protagonista di Super Mario Bros. Il Film, significava trovare un attore in grado d'interpretare il ruolo di un idraulico di Brooklyn, "di un operaio proveniente da una famiglia di immigrati italiani", pronto per una grande avventura.

"Per noi aveva assolutamente senso", ha poi detto sul casting di Chris Pratt. Il regista ha spiegato: "È davvero molto bravo a interpretare il nostro eroe in divisa blu e con tanto cuore. Quest'attore è perfetto proprio per il modo in cui Mario è caratterizzato nel film".

Super Mario Bros Il Film: svelata la durata del lungometraggio animato

In risposta alle varie critiche abbiamo visto intervenire anche Pratt stesso che, parlando con Variety l'anno scorso, ha confessato di aver lavorato a stretto contatto coi registi di Super Mario Bros. Il Film così da trovare la voce più consona per il personaggio, confermando di essere fiero dei risultati raggiunti.

Vi ricordiamo che il lungometraggio animato arriverà nei cinema prima del previsto, con l'uscita attualmente fissata al 5 aprile.