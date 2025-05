Suits LA: lo spinoff con Stephen Amell è stato cancellato dopo una sola stagione!

NBC ha annunciato ufficialmente che la serie Suits LA, lo spinoff con star Stephen Amell, non tornerà con una seconda stagione.

Suits LA è stata cancellata dal network NBC dopo una sola stagione.

Lo spinoff dello show non tornerà quindi sugli schermi nonostante le grandi aspettative nei confronti del progetto che era stato creato da Aaron Korsh.

I dati deludenti

La serie Suits LA, tuttavia, ha subito dei continui cali di ascolto, rimanendo al di sotto dei dati che erano stati ipotizzati prima del debutto sugli schermi.

Nelle puntate erano tornati anche alcuni dei protagonisti dello show originale come Gabriel Macht che aveva interpretato Harvey Specter in tre episodi, Rick Hoffman nel ruolo di Loui Litt, e David Costabile in quello di Daniel Hardman.

Il 27 marzo, inoltre, NBC aveva organizzato una maratona di tre ore durante le quali erano andate in onda le repliche degli episodi precedenti.

Suits LA ha faticato a rimanere sopra quota 1 milione di spettatori nelle statistiche relative alle visualizzazioni nel giorno del debutto sugli schermi tradizionali, mentre in streaming non si è mai avvicinata ai dati ottenuti dallo show originale su Netflix.

Cosa raccontava lo show

Al centro della trama della serie c'era Ted Black, il personaggio affidato a Stephen Amell. L'ex procuratore di New York si è reinventato a livello professionale e ora rappresenta i clienti più potenti a Los Angeles. Il suo studio legale sta vivendo un periodo di crisi e, per sopravvivere, deve accettare un ruolo che ha sempre detestato durante la sua carriera.

Nel cast c'erano anche Lex Scott Davis, Josh McDermitt, Bryan Greenberg, Troy Winbush, Rachelle Goulding, Azita Ghanizada, Maggie Grace, Alice Lee, Matt Letscher, Sofia Pernas e Maggie Grace.

Tra le guest star c'erano John Amos, Victoria Justice, Patton Oswalt, Yvette Nicole Brown, Brian Baumgartner, ed Enrico Colantoni.