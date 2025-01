Suits LA: nel nuovo promo Stephen Amell e il ritorno di Harvey Specter

L'annuncio dell'atteso spin-off di Suits è arrivato nell'ottobre 2023, e il debutto della nuova serie è fissato per il 23 febbraio 2025 su NBC. Oggi, la rete ha rilasciato il primo promo ufficiale, che regala un'anteprima di Suits LA.

La clip di 30 secondi ci introduce al personaggio di Ted Black, interpretato da Stephen Amell, un avvocato che cerca di ristabilirsi nel competitivo mondo legale di Los Angeles. Lo show, creato da Aaron Korsh (autore anche della serie originale Suits), promette di mantenere il fascino e l'intensità che hanno reso celebre il legal drama.

Cosa aspettarsi da Suits LA?

La sinossi del promo suggerisce che lo studio legale di Ted Black sta affrontando una crisi. Il personaggio di Amell è descritto come un ex procuratore federale di New York che si è reinventato come avvocato per i clienti più potenti della città.

Uno degli elementi più affascinanti della clip è un riferimento a Harvey Specter. In un fotogramma, i due protagonisti appaiono insieme in una foto scattata durante i loro anni giovanili, mentre nel video viene accennato a una vecchia amicizia tra i due.

Il casting di Amell nel ruolo principale di Suits LA è stato annunciato a febbraio 2024, suscitando grande entusiasmo tra i fan. Tuttavia, molti si chiedevano se Gabriel Macht avrebbe ripreso il suo iconico ruolo di Harvey Specter, uno dei personaggi più amati della serie. Quando le riprese dello spin-off sono iniziate nel novembre 2024, Macht ha condiviso su Instagram un breve video che sembrava suggerire il suo ritorno, accompagnato dalla frase: "Quando un vecchio amico ha bisogno... è il momento di occuparsi delle cose e di sistemare quelle stesse 'cose'".

Inoltre, Amell ha parlato del legame tra i suoi e il personaggio di Specter in un'intervista con Entertainment Weekly a dicembre 2024, rivelando: "Noterete che dietro la mia scrivania c'è una foto di un giovane Ted Black con quello che può essere solo un giovane Harvey Specter, quindi c'è chiaramente una storia condivisa tra i due personaggi".