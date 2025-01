Stephen Amell è un avvocato alle prese con un nuovo mondo nel trailer di Suits L.A.

L'attore Stephen Amell sarà il protagonista della serie Suits L.A., in arrivo il 23 febbraio sugli schermi americani, ecco il trailer.

Il 23 febbraio arriverà sugli schermi di NBC, e in streaming su Peacock, la nuova serie Suits L.A., di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video condiviso onlinve vengono introdotti i protagonisti della storia con al centro Ted Black, un procuratore che lascia New York e si trasferisce a Los Angeles.

Cosa racconterà Suits L.A.

Il protagonista interpretato da Stephen Amell si ritrova alle prese con uno studio legale in crisi e, per sopravvivere, deve accettare un ruolo che ha disprezzato durante tutta la sua carriera. Ted Black è circondato da un gruppo stellare di personaggi la cui lealtà potrebbe essere in dubbio mentre la loro vita privata si mischia con quella professionale. Gli eventi risalenti ad alcuni anni prima, inoltre, iniziano a emergere lentamente, svelando cosa ha portato Ted a lasciarsi alle spalle tutto e tutte le persone che amava.

Ecco il trailer di Suits L.A.:

I protagonisti dello show

Nel cast di Suits L.A. ci sono anche Josh McDermitt, Lex Scott Davis, Troy Winbush, e Victoria Justice. Gabriel Macht, invece, riprende il ruolo di Harvey Specter avuto nello show originale creato da Aaron Korsh, impegnato come autore e produttore esecutivo anche del nuovo progetto ambientato sulla West Coast.

Le due serie esistono nello stesso universo e bisognerà attendere per scoprire ulteriori punti di contatto tra le due storie e se altri interpreti di Suits ritorneranno sugli schermi, per la gioia dei fan.

Lo show ambientato a Los Angeles ha ottenuto il via libera alla produzione dopo il successo ottenuto dal progetto originale, che aveva tra i suoi protagonisti anche Patrick J. Adams e Meghan Markle, su Netflix e le altre piattaforme di streaming, con un totale di circa 45 miliardi di minuti visti, a distanza di qualche anno dalla fine della messa in onda sugli schermi.