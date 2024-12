Suits L.A.: Patrick J. Adams parla del suo possibile ritorno come Mike Ross

Patrick J. Adams, noto per il suo ruolo di Mike Ross in Suits, discute la possibilità di un ritorno del suo personaggio nello spin-off Suits L.A..

Patrick J. Adams, celebre per aver interpretato Mike Ross in Suits per sette stagioni, ha recentemente commentato la possibilità di un suo ritorno nel nuovo spin-off Suits L.A., atteso per il 2025.

In una recente intervista con ComingSoon, Adams ha risposto alla domanda su un possibile cameo del suo personaggio, Mike Ross, nella nuova serie. L'attore ha precisato che sarebbe disposto a tornare solo se la storia avesse un senso narrativo e se il suo ritorno fosse in linea con la trama, sottolineando che resta ancora in buoni rapporti con molti membri del cast e della produzione.

"Sì, se avesse senso. Sono ancora in contatto con tutti quei ragazzi. Aaron Korsh è ovviamente a capo dello show e lui è stato molto attivo e disponibile. Molti altri registi che conosco dirigeranno Suits L.A. e sono ancora miei amici intimi. Quindi, mai dire mai. Credo che tutti noi abbiamo voluto assicurarci che fosse la cosa giusta, che fosse una buona storia e che avesse un senso. Quindi, non abbiamo fatto alcuna pressione sulla situazione", ha dichiarato Adams.

L'attore ha anche accennato al ritorno di Gabriel Macht nei panni di Harvey Specter, un altro personaggio amato dai fan, e ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno in futuro. "So che ora c'è il ritorno di Gabriel, che si spera sia ottimo per la serie, e i fan vorrebbero rivedere Harvey con la tuta. Ma sì, forse col tempo, non lo so. Vedremo. Di certo non sono precluso", ha aggiunto.

Suits L.A. debutterà il 23 febbraio 2025 e avrà come protagonista Stephen Amell nel ruolo di Ted Black, un ex procuratore federale di New York che si reinventa come avvocato di alcuni dei clienti più potenti di Los Angeles. Insieme ad Amell, il cast comprende Josh McDermitt, Lex Scott Davis e Bryan Greenberg, con Troy Winbush e Alice che appariranno in ruoli ricorrenti. Le guest star includeranno John Amos, Victoria Justice e Kevin Weisman.

Suits: il cast della serie in un'immagine promozionale della quarta stagione

La sinossi della serie creata da Aaron Korsh recita: "Suits L.A. è incentrato su Ted Black, un ex procuratore federale di New York che si è reinventato come rappresentante dei clienti più potenti di Los Angeles. Il suo studio è in crisi e per sopravvivere deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Ted è circondato da un gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà nei confronti di Ted e tra di loro, mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite personali e professionali. Tutto questo avviene mentre si dipanano lentamente gli eventi di anni prima che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle tutto e tutti quelli che amava".