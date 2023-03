Suicide Squad: il suo più grande rimpianto sul Joker ha a che fare con... la faccia di Jared Leto

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha rivelato che c'è solo una decisione creativa che ha preso riguardo al Joker di Jared Leto di cui ora si pente. Decisione che ha a che fare con la faccia del personaggio.

Rispondendo a un fan su Twitter, che gli chiedeva perché avesse deciso di tatuare la fronte del Joker con la scritta "Danneggiato" in Suicide Squad del 2016, il regista ha ammesso di essersi pentito di quella scelta. David Ayer ha spiegato che il tatuaggio pesantemente criticato doveva essere il tentativo del Joker di prendere in giro Batman dopo essere stato preso a pugni da lui. "È l'unica scelta estetica che vorrei non aver fatto" ha detto. "Mi hanno riempito di critiche per questo, ovviamente".

Sebbene abbia ammesso questo piccolo "errore", David Ayer ha ripetutamente difeso la sua visione originale del film bersagliato dalla critica sin dalla sua uscita, affermando che la Warner Bros. ha rovinato la sua versione del film in post-produzione. È persino arrivato al punto di affermare che il montaggio ufficiale di Suicide Squad non è il suo film. In una lunga dichiarazione rilasciata nel luglio 2021, il regista ha rivelato: "Ho messo la mia vita in Suicide Squad, un tema che risuona nella mia anima. Il montaggio dello studio non è il mio film".

Da tempo, Ayer punta a far uscire in streaming o home video la Ayer Cut, la sua versione di Suicide Squad, sul modello di quanto accaduto con Zack Snyder's Justice League. Il regista ha confermato che la discussione con James Gunn al riguardo è in corso.