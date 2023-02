Suicide Squad, David Ayer condivide foto del Joker di Jared Leto con un inedito look

Il regista di Suicide Squad David Ayer ha condiviso su Twitter foto del Joker di Jared Leto in una versione inedita per gli spettatori.

La versione cinematografica di Suicide Squad è un altro film rispetto a quello che ha girato David Ayer, e il regista lo ha sempre detto. Ciò che non si è visto sul grande schermo, però, non è inedito solo per via del montaggio, e un buon esempio è rappresentato anche da questa foto del Joker di Jared Leto con un look mai proposto prima al cinema.

Se, infatti, David Ayer continua da tempo a chiedere di mostrare l'Ayer Cut di Suicide Squad ai fan DC, senza tuttavia alcun successo (il precedente creato dallo Snyder Cut crea non poche aspettative, ma Warner Bros. non sembra intenzionata a un bis in tal senso), il regista non si scoraggia, e ripiega su Twitter per mostrare ciò che sarebbe potuto essere e invece mai fu, come ad esempio, uno dei look del Joker (tuttavia apparentemente scartato prima di girare, in questo caso).

"Esperimenti" scrive David Ayer come commento in una foto che ritrae il Principe Pagliaccio di Gotham con un outfit decisamente diverso da quelli che sono arrivati sullo schermo. Una scelta, invero, che forse non sarebbe stata granché popolare, almeno giudicando da alcuni dei commenti ricevuti, a cui però Ayer ha prontamente replicato.

"Sono contento che una versione così estremamente differente del Joker non sia stata approvata. Devi capire il personaggio prima di poter aspirare a certe cose" commenta un utente, e la risposta del regista non tarda ad arrivare:

"Questi esperimenti di design sono parte di una scoperta creativa. L'ispirazione è stata tratta dal gran numero di look che il Joker ha avuto nel corso del tempo. E poi, domanda, il Nuovo 52 è canon? Perché se la risposta è sì, allora è ok trarvi ispirazione per i design del film?".

E voi, che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere un Joker così in Suicide Squad?