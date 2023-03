Suicide Squad: James Gunn ha discusso della Ayer Cut con David Ayer

Sin dall'uscita nelle sale nel 2016 e la conseguente reazione non particolarmente positiva di critica e pubblico, David Ayer ci ha tenuto a precisare di come la versione cinematografica di Suicide Squad fosse ben diversa dal montaggio originario. Il regista ha più volte dichiarato di essere stato vittima di numerosi tagli e cambi in corso d'opera da parte della Warner e di come nessuno sia mai riuscito a vedere la Ayer Cut, diventata nel corso degli anni una sorta di "oggetto mistico" al pari della Snyder Cut di Justice League.

Ma di recente è stato proprio David Ayer a riaccendere le speranze dei fan dichiarando di aver incontrato James Gunn:

"Ho parlato con lui tempo fa, portate pazienza. Ha tutto il diritto di mettere in piedi il nuovo universo prima di pensare al passato. State in salute, arriveranno cose molto buone in futuro".

Suicide Squad: David Ayer interviene sui commenti negativi verso James Gunn e i DC Studios

Il tweet è stato mandato come risposta a un fan che gli chiedeva se la Ayer Cut avrebbe ma visto la luce dati i nuovi cambi al vertice della Warner. Dopo la pessima accoglienza rivolta a Suicide Squad, Dc ha affidato a James Gunn il reboot The Suicide Squad - Missione Suicida. Nonostante l'apparente rivalità, James Gunn ha mostrato più volte supporto nei confronti del collega. Chissà che non lo aiuti a far uscire finalmente la sua Ayer Cut.