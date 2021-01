Suicide Squad: Missione Suicida e Mortal Kombat, nuove scene nel trailer dei film di HBO Max

HBO Max ha condiviso un nuovo trailer dedicato ai titoli Warner in arrivo in contemporanea nelle sale americane e sulla piattaforma di streaming, tra cui Suicide Squad: Missione Suicida e il reboot cinematografico di Mortal Kombat.

Il video mostra delle brevi sequenze tratte dai lungometraggi in arrivo in streaming, partendo da Dune e passando poi al film diretto da James Gunn, senza dimenticare nemmeno delle brevi sequenze tratte dal prequel della serie I Soprano, Malignant, Mortal Kombat e Godzilla vs. Kong.

Verso la fine del filmato c'è inoltre una scena con star Peacemaker, il personaggio interpretato da John Cena.

The Suicide Squad è diretto da James Gunn, prossimamente di nuovo nel mondo Marvel per completare la trilogia di Guardiani della Galassia. Il cast comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

La lista degli attori coinvolti nella realizzazione del lungometraggio, in arrivo ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC viene poi completata da David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.

The Suicide Squad: il teaser del film di James Gunn svela l'identità dei protagonisti

Il cast di Mortal Kombat è composto da Ludi Lin nella parte di Liu Kang, Mehcad Brooks che interpreta Jax, Jessica McNamee nella parte di Sonya Blade, Hiroyuki Sanada nel ruolo di Scorpion, Josh Lawson in quello di Kano, Tadanobu Asano nei panni di Raiden, Joe Taslim èSub-Zero, Chin Han è Shang Tsung, Sisi Stringer nei panni di Mileena, naturalmente oltre a Lewis Tan.

Alla regia del nuovo film del franchise, ispirato alla popolare serie di videogame, troviamo Simon McQuoid.

Su HBO Max arriveranno titoli molto attesi tra cui Dune, The Matrix 4, Suicide Squad: missioen suicida, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Malignant, Tom & Jerry, Space Jam: A New Legacy, In the heights, The Many Saints of Newark, King Richard, Cry Macho, Reminiscence, Those Who Wish Me Dead, The Little Things, Judas and the Black Messiah.

I titoli seguiranno la strategia di distribuzione di Wonder Woman 1984 che è stato disponibile per un mese sulla piattaforma di streaming in contemporanea con l'arrivo nelle sale cinematografiche aperte in questo difficile periodo per il settore. I film saranno poi disponibili in formato digitale per il noleggio prima di essere messi in vendita in 4K, Blu-Ray e DVD e, come ultimo passaggio, ritornare su HBO Max.