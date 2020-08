The Suicide Squad: il teaser del film di James Gunn svela l'identità dei protagonisti

James Gunn ha presentato il teaser di The Suicide Squad, il film della DC presentato durante un panel che ha svelato l'identità dei protagonisti e il loro look.

The Suicide Squad, grazie al panel che si è svolto durante l'evento DC FanDome, ha finalmente un teaser che presenta i personaggi del film con i rispettivi interpreti.

Il video mostra infatti il cast e svela l'identità di chi interpreteranno nel film in arrivo nel 2021 e i rispettivi look:

Durante il panel sono intervenute alcune delle star coinvolte nella realizzazione di The Suicide Squad, diretto da James Gunn. Il cast comprende infatti Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi e Michael Rooker, e Idris Elba.

James Gunn ha raccontato che ricorda le ore trascorse leggendo il fumetto originale di Suicide Squad e di esseri innamorato del personaggio di Amanda Waller, che considerava atipica rispetto all'epoca in cui vivevano.

Il filmmaker ha poi raccontato che era entusiasta all'idea di scrivere delle scene con al centro Harley Quinn perché è qualcuno di imprevedibile e sorprendente.

La lista degli attori coinvolti nella realizzazione del lungometraggio prodotto da Warner Bros. e DC viene poi completata da David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.