Suicide Squad: Missione Suicida, Joel Kinnaman: "Sarà un film ridicolo ed emozionante"

Suicide Squad: Missione Suicida arriverà nelle sale ad agosto e Joel Kinnaman, interprete di Rick Flagg, ha parlato di ciò che possono aspettarsi i fan dal nuovo progetto.

Il film scritto e diretto da James Gunn arriverà ad agosto nelle sale americane e su HBO Max e proporrà un approccio molto diverso rispetto a quello scelto in precedenza da David Ayer.

Gli spettatori, a quanto pare, si troveranno durante la visione di Suicide Squad: Missione Suicida, di fronte a un mix di emozioni e generi diversi. Joel Kinnaman, intervistato da CBR.com, ha ora rivelato: "Non vedo l'ora di vedere il film. Quando ho letto lo script, praticamente ogni pagina, ogni singola pagina, mi ha fatto ridere".

L'interprete di Flagg non ha avuto dubbi: "Si tratta del film più sciocco, violento e, alle volte, è davvero emozionante. Si tratta di una storia assolutamente ridicola. Davvero, è una storia assolutamente ridicola. Onestamente penso che le persone lo ameranno. Lo penso davvero".

L'attore ha quindi concluso: "Penso sarà un film che verrà davvero, davvero apprezzato".

La star del film tratto dai fumetti della DC, già in precedenza, aveva sottolineato che ogni pagina del copione lo aveva fatto ridere: "Sarà folle. Lo script è così divertente. Ogni pagina mi ha fatto ridere. James ha questo controllo sul genere, ma anche su ogni aspetto della commedia e persino del marketing. Semplicemente capisce il mondo così bene e, visto che lo ha scritto, anche dei personaggi. Per me è stato come realizzare la mia prima commedia, ma profondameente vietata ai minori".

Kinnaman aveva sottolineato: "Ho imparato davvero molto perché non avevo mai fatto una commedia in quel modo. Quindi ho chiesto a James di lavorare con me e insegnarmi a farlo. Quel film sarà un fottuto mostro. Anche se ho recitato sul set, non vedo l'ora di vedere il film come un fan".

The Suicide Squad è diretto da James Gunn, prossimamente di nuovo nel mondo Marvel per completare la trilogia di Guardiani della Galassia. Il cast comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

La lista degli attori coinvolti nella realizzazione del lungometraggio, in arrivo ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC viene poi completata da David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.

