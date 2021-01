Jared Leto non esclude di tornare nei panni del Joker in futuro

Jared Leto, interprete di Joker in Suicide Squad, non esclude di tornare nei panni del personaggio dopo l'uscita di Zack Snyder's Justice League.

Jared Leto, interprete di Joker in Suicide Squad, non esclude di tornare nei panni del personaggio dopo l'uscita di Zack Snyder's Justice League, progetto per il quale ha recentemente girato una breve apparizione. Ne ha parlato nel corso del podcast Variety Awards Circuit, paragonando il pagliaccio a un altro personaggio che lui interpreta in un altro film Warner di prossima uscita: "È difficile dire di no a quei personaggi, perché ce ne sono pochi che sono completamente privi di regole, e con cui puoi fare di tutto. Mi diverto molto con quel tipo di energia."

Jared Leto, prossimamente in Fino all'ultimo indizio nel ruolo di un uomo sospettato di essere un serial killer, è stato il Joker nel film Suicide Squad, esperienza di cui all'epoca si dichiarò parzialmente insoddisfatto perché molte delle sue scene non erano presenti nel montaggio finale, realizzato senza la partecipazione del regista David Ayer (il cineasta ha confermato la cosa sui social, appoggiando le campagne dei fan per far uscire la sua versione del film). Il personaggio è ripetutamente menzionato in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ma non appare fisicamente, il che lasciava intendere che i piani per Leto fossero effettivamente un lontano ricordo. Dopodiché l'attore è stato contattato da Zack Snyder per girare una scena nuova di zecca per Zack Snyder's Justice League, che uscirà negli USA su HBO Max a marzo.

Jared Leto è quindi aperto all'idea di tornare in altri film, ma rimane da vedere quali potrebbero essere, dato che non sarà presente in Suicide Squad: Missione Suicida ed è stato confermato che The Batman e i suoi eventuali seguiti non saranno ambientati nel DC Extended Universe. Non è neanche escluso che il personaggio possa apparire in un progetto concepito appositamente per HBO Max, che avrà un ruolo importante nel futuro dei titoli basati sui fumetti DC.