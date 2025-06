Tron Ares: Jared Leto "oscurato" dalle copertine di Empire dopo le accuse di molestie sessuali

Quello di Tron è sempre stato un franchise che ha aperto nuove strade, con la tecnologia utilizzata nel primo film cult del 1982 e con Tron: Legacy del 2010 che ha spinto i VFX ai loro limiti al momento dell'uscita. Ora tocca a Tron: Ares aggiornare la longeva serie fantascientifica in maniera unica, proprio come i suoi predecessori.

Parlando con Empire Online, il regista Joachim Rønning ha dichiarato che la ILM sta trattando Tron: Ares come se fosse "il Santo Graal della computer grafica" e aggiunge di aver deciso di "elevare" questo mondo e portarlo "al livello successivo".

Questo includerà movimenti della macchina da presa controllati dal movimento, progettati come se l'obiettivo fosse azionato da una macchina piuttosto che da un uomo. "Il concetto è che un programma sta filmando un programma. Quindi è come se fosse girato da un robot", ha spiegato Rønning.

Jared Leto non compare in nessuna immagine di Empire

Tron

Il creatore del primo TRON, Steven Lisberger, ha dichiarato: "Viene fuori qualcosa che all'epoca era troppo all'avanguardia. E poi il mondo reale lo raggiunge. È diventato un simbolo del nostro cavalcare questa tecnologia che sta andando più veloce di quanto avessimo mai immaginato. Ci siamo integrati in essa e la sua velocità è sbalorditiva. E in Ares è una metafora del fatto che questa tecnologia si sta muovendo in ogni parte della nostra realtà".

TRON: Ares, la prima foto del film

Questi commenti al film sono stati accompagnati da due copertine di Empire Magazine e da alcune immagini di Tron: Ares. Tuttavia, in questo nuovo materiale spicca l'assenza di Jared Leto. La Disney potrebbe avere difficoltà a promuoverlo come protagonista del film, dato che l'attore è stato recentemente costretto a negare le accuse di cattiva condotta sessuale da parte di nove donne. Le voci sul presunto comportamento di Leto nei confronti di donne giovani e minorenni risalgono almeno al 2005.

Tron: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares (interpretato appunto da Leto), che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una missione pericolosa, segnando il primo incontro dell'umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale. L'uscita nelle sale è al momento fissata al 10 ottobre 2025.