Jared Leto, che impatto avranno le accuse di molestie sessuali su Tron Ares e Masters of the Universe?

Il 2025 sarebbe dovuto essere l'anno del ritorno al cinema di Jared Leto visto che l'attore non compariva in un film dal 2022, anno del flop colossale di Morbius.

Il Premio Oscar sarà effettivamente nelle sale con due ruoli da protagonista in due film dal grande budget: Tron: Ares e Masters of the Universe. Tuttavia, se le date d'uscita di queste due pellicole dovessero rimanere invariate non è chiaro che impatto avranno le accuse di molestie sessuali rivolte a Leto sul loro successo al box-office.

Come riportato qualche giorno fa, sono state pubblicate le testimonianze di nove accusatrici (quasi tutte anonime) che affermano che Leto le avrebbe perseguitate in modo regolare, tra di loro c'erano anche una minorenne, tra la metà e la fine degli anni 2000. In alcuni casi, l'attore è stato accusato di aver esposto i propri genitali e di averle molestate. In una dichiarazione pubblica, Leto ha negato categoricamente qualsiasi atto illecito, ma la notizia arriva in un momento delicato per l'attore che sta portando avanti il franchise di Tron della Disney, oltre ad apparire come il cattivo nell'adattamento di He-Man di Amazon MGM.

Jared Leto è appena diventato "radioattivo" per Hollywood?

Gli addetti ai lavori si chiedono come possa sostenere la pressione di promuovere due film del genere nelle sale ed evitare di rispondere d domande sulle accuse. Non solo, di solito la promozione di questi progetti ad alto budget prevedono ospitate a parecchi talk e programmi televisivi, che probabilmente si guarderanno dall'invitare Leto adesso.

Questo tipo di apparizioni sono standard per un attore che promuove un film importante come Tron: Ares, ma per Leto si tratterebbe di una rara apparizione in prima persona. Negli ultimi dieci anni, si è concentrato soprattutto su ruoli di supporto in film come Suicide Squad e House of Gucci, che lo vedono spesso ampiamente truccato sul set.

Le accuse sostengono anche che Leto avrebbe sfilato con il "cazzo di fuori" davanti a una diciassettenne a casa sua. Leto ha negato le accuse. Le fonti vicine alla produzione di Tron hanno sottolineato che nessuno dei presunti comportamenti scorretti è avvenuto sul set del film e che non sono state mosse accuse penali o cause civili contro la star. Un altro insider vicino alla produzione di Masters of the Universe ha fatto notare la stessa cosa.