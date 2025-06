Jared Leto accusato da diverse donne di molestie sessuali, anche minorenni: "Mi chiedeva di sputargli addosso"

Nove donne attualmente hanno accusato Jared Leto di abusi sessuali, tra cui molestie ad adolescenti, che l'hanno definito come "un predatore terrificante".

Nove donne hanno accusato l'attore e musicista Jared Leto di comportamenti inappropriati e abusi sessuali risalenti a diversi anni fa. Le testimonianze, raccolte da Air Mail, includono episodi di molestie verso minorenni, con avances sessuali e situazioni descritte come "terrificanti e inaccettabili".

Jared Leto sotto accusa

Una tempesta mediatica si abbatte su Jared Leto, il carismatico frontman dei Thirty Seconds to Mars e attore premio Oscar. Nove donne hanno rotto il silenzio, denunciando comportamenti che dipingono un ritratto inquietante dell'artista cinquantatreenne. Le testimonianze, raccolte dalla testata Air Mail, gettano luce su episodi che risalgono agli anni Duemila, quando diverse giovani donne - alcune ancora minorenni - sarebbero state avvicinate dall'attore in circostanze considerate inappropriate.

Uno scatto di Jared Leto

Una delle accusatrici racconta di essere stata contattata nel 2006, quando aveva appena sedici anni, fuori da un locale di Los Angeles. Leto, che si trovava in compagnia di Ashley Olsen, l'avrebbe fermata e avrebbe ottenuto il suo numero di telefono. "Non avevo nemmeno la patente", ricorda la donna, descrivendo le telefonate notturne sempre più esplicite dell'attore. La modella Laura La Rue offre un racconto simile: aveva sedici anni nel 2008 quando Leto, trentaseienne, l'avrebbe adocchiata a Beverly Hills con "grande intensità", iniziando poi una corrispondenza che si sarebbe evoluta in incontri privati.

Le testimonianze si fanno più pesanti quando emergono dettagli su comportamenti esibizionistici e richieste sessuali esplicite. Una donna racconta di episodi di masturbazione non consensuale, specialmente una in cui la donna racconta che "si è avvicinato, mi ha afferrato la mano e me l'ha fatta mettere sopra i suoi genitali. Si è chinato e ha detto: 'Voglio che tu mi sputi sopra'"., mentre la DJ Allie Teilz ha recentemente ripubblicato sui social un post del 2012, definendo la sua esperienza con Leto "predatoria, terrificante e inaccettabile". "Sono stata aggredita e traumatizzata da questo maniaco quando avevo 17 anni", ha dichiarato nelle sue Instagram Stories.

I legali di Leto respingono al mittente tutte le accuse, definendole "palesemente false" e sottolineando l'assenza di contenuti inappropriati nelle comunicazioni documentate. Tuttavia, l'attore non ha ancora rilasciato dichiarazioni personali sulla vicenda, lasciando i fan e l'industria cinematografica in attesa di chiarimenti su questa delicata questione che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera.