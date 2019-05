Suicide Squad 2: Michael Rooker sarà King Shark?

Michael Rooker sarebbe in trattative per interpretare *King Shark. Con l'arrivo di James Gunn alla regia, anche il suo attore feticcio potrebbe unirsi al cast del sequel DC.

Guardiani della galassia: ecco Michael Rooker nei panni di Yondu

Dopo l'uscita di scena di Yondu in Guardiani della Galassia Vol. 2, sarà molto difficile rivedere il personaggio di Michael Rooker in Guardians of the Galaxy Vol. 3, ma questo non impedirà all'attore di tornare a lavorare con l'amico James Gunn che ora lo vorrebbe con sé in Suicide Squad 2. Qui trovate le prime dichiarazioni di James Gunn su Suicide Squad 2.

Secondo un report, Michael Rooker sarebbe in trattative con Warner per interpretare King Shark. Nato dalla penna di Karl Kesel nel 1994, King Shark (alias Nanaue) era il figlio di Shark God, il Dio Squalo. Nella saga dei New 52, King Shark è stato reinventato come uno squalo martello umanoide costretto a unirsi alla Suicide Squad. Di recente è apparso come villain ricorrente nella serie tv The Flash.

Se confermato, Rooker affiancherà Jai Courtney e Viola Davis che faranno ritorno nei ruoli di Captain Boomerang e Amanda Waller. Si attende la conferma ufficiale del ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. Tra i nuovi arrivi, Idris Elba interpreterà un personaggio non ancora reso noto, David Dastmalchian sarà Polka-Dot Man e Daniela Melchior si calerà nei panni di Ratcatcher. Si attende, inoltre, la conferma dell'ingaggio della star del wrestling John Cena e dell'eventuale ritorno di Jared Leto nei panni del Joker.

Suicide Squad 2 arriverà al cinema il 6 agosto 2021.