Suicide Squad 2, James Gunn commenta per la prima volta il film DC!

James Gunn ha parlato per la prima volta in un'intervista di Suicide Squad 2, che è finalmente entrato in pre-produzione.

Ormai da qualche mese, dalla sua 'cacciata' dal regno Marvel, a James Gunn è stata ufficialmente assegnata la regia di Suicide Squad 2 e durante un'intervista a Entertainment Weekly ha commentato la sua nuova fatica. Al momento Gunn sta promuovendo l'atteso horror Brightburn, di cui è il produttore, ma ha potuto dire la sua sul nuovo progetto Warner Bros:

"Finalmente è partita la pre-produzione di The Suicide Squad, e ne sono enormemente entusiasta."

Margot Robbie in Suicide Squad

Il nuovo Suicide Squad vedrà il ritorno di alcune star del primo film e l'ingresso di nuovi arrivi nel cast. Tra questi spicca Idris Elba, in un primo tempo indicato come nuovo Deadshot e adesso in forza con un nuovo personaggio. Per adesso le informazioni sul plot e sui personaggi sono molto confuse, ma Jai Courtney e Viola Davis riprenderanno i loro ruoli nel film di David Ayer.

The Suicide Squad arriverà nelle sale il 6 agosto 2021 ma ci sono tantissimi altri film DC in arrivo: il prossimo 4 ottobre arriverà il Joker di Joaquin Phoenix, seguito il 7 febbraio 2020 da Birds of Prey con Margot Robbie. Il prossimo 5 giugno 2020, invece, torna Gal Gadot e la sua Wonder Woman 1984 mentre il 25 giugno 2021 è previsto l'arrivo del complesso The Batman di Matt Reeves. Ma chi sarà il prossimo Bruce Wayne? Sembra proprio che tra qualche giorno sarà annunciato il nuovo volto di Batman...