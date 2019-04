Suicide Squad 2: James Gunn ha svelato la fonte d'ispirazione per la trama?

Suicide Squad: una scena del primo trailer del film

James Gunn avrebbe svelato su Instagram il fumetto che potrebbe essere fonte d'ispirazione per la trama di Suicide Squad 2. Il regista è tornato sui social pubblicando la copertina di un celebre fumetto di John Ostrander, gesto che potrebbe nascondere una serie di significati collegati al progetto a cui sta lavorando.

L'animo nerd di James Gunn è ben noto. Il regista è un esperto di fumetti, la sua capacità di creare universi interconnessi è stata ampiamente dimostrata nella saga Marvel dei Guardiani della Galassia e adesso Gunn potrebbe fare lo stesso in DC con il sequel di Suicide Squad, che dovrebbe entrare in lavorazione nei prossimi mesi. A questa notizia si è aggiunto il ritorno di James Gunn in Marvel per Guardians of the Galaxy Vol. 3 una volta terminato Suicide Squad 2.

Il nuovo Suicide Squad vedrà il ritorno di alcune star del primo film e l'ingresso di nuovi arrivi nel cast. Tra questi spicca Idris Elba, in un primo tempo indicato come nuovo Deadshot e adesso in forza con un nuovo personaggio. Per adesso le informazioni sul plot e sui personaggi sono molto confuse, ma la scelta di James Gunn di postare su Instagram la copertina del fumetto di John Ostrander sarebbe tutt'altro che casuale.

La copertina del fumetto postato James Gunn proviene da un albo intitolato Trial by Fire, uscito in contemporanea col primo Suicide Squad e dedicato a una storia delle origini della Suicide Squad. Quale significato nasconde il post di Gunn? Forse il regista avrebbe sottinteso l'arrivo di un nuovo reboot e dunque di una nuova storia delle origini?

Il primo Suicide Squad raccontava la storia di un team di supervillains reclutati dal governo per una missione suicida in cambio di una riduzione di pena. Il team comprendeva Will Smith nel ruolo di Deadshot, Margot Robbie in quello di Harley Quinn e Jared Leto nei panni del Joker. Per ora sappiamo che Idris Elba avrà un ruolo nuovi di zecca non ancora reso noto, che Jai Courtney sarà ancora Captain Boomerang e che Viola Davis tornerà nei panni di Amanda Waller. Per ulteriori dettagli non ci resta che attendere, nel frattempo potete leggere le nostre anticipazioni su Suicide Squad 2.

Suicide Squad 2 uscirà nei cinema il 6 agosto 2021.

