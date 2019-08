Suicide Squad 2: Harley Quinn sarà nel film?

Suicide Squad 2 vedrà James Gunn impegnato come sceneggiatore e regista e il filmmaker potrebbe aver involontariamente, o forse volutamente, confermato la presenza di Harley Quinn.

James Gunn ha infatti pubblicato su Instagram alcune foto degli spazi organizzati dalla Microsoft e destinati al team al lavoro sull'adattamento dei fumetti della DC. Nella terza foto presente il regista di Suicide Squad 2 ha scritto, in una versione dello Scarabeo di grandi dimensioni, i nomi di Harley, interpretata da Margot Robbie, e King Shark. La presenza del secondo personaggio era stata confermata da tempo e dovrebbe, secondo molte indiscrezioni, essere interpretato dall'attore Michael Rooker.

Non sarebbe la prima volta che Gunn regala delle anticipazioni ai fan tramite dei post condivisi sui social.

Il destino di Harley Quinn, personaggio interpretato dall'attrice Margot Robbie, si scoprirà dopo Birds of Prey, il cinecomic al femminile le cui riprese sono attualmente in corso.

Al centro della storia raccontata in Birds of Prey ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.