Succession, Watchmen e True Blood, nuovi dettagli sul futuro delle serie HBO

Casey Bloys, CEO di HBO e HBO Max, ha anticipato i piani aziendali nei confronti dei prodotti attesi per il 2024. Durante una recente intervista con Variety, il responsabile del network ha parlato del futuro e dei progetti su cui stanno attualmente lavorando, includendo nella conversazione titoli del calibro di Watchman, Succession e True Blood.

Nel raccontare la nuova visione dell'intrattenimento HBO Casey Boys ha parlato inizialmente di Succession e su quello che succederà dopo la prossima stagione e sull'eventualità che vengano prodotti degli spinoff: "Non credo. Mai dire mai. Quando abbiamo iniziato a parlare di fare un prequel di Game of Thrones era qualcosa che la HBO storicamente non aveva mai fatto. Alcune persone dicevano cose del tipo: 'È pazzesco', 'Cosa stai facendo?' Detto questo, penso che ci sia qualcosa nell'universo che George ha creato che si prestava alla realizzazione di spin-off. C'è una storia enorme, molte famiglie diverse, molte guerre e battaglie diverse. Non mi sembra che ci sia la stessa cosa in Succession, non mi sembra una cosa naturale. Ma se [il creatore Jesse Armstrong] dicesse di volerlo fare, allora lo seguirei".

Bloys ha dato una risposta molto simile anche quando gli è stato chiesto se avessero intenzione di riportare Watchmen sugli schermi, rimandando ogni discussione al produttore esecutivo Damon Lindelof: "Watchmen è stata una sua creazione. Se non pensa a una storia in cui vuole mettere cuore e anima è difficile per me pensare che valga la pena farlo. Si è trattato di una serie limitata molto speciale per noi. La metterei nel pantheon del meglio della HBO. Se Damon vorrà mai riprenderla sa che è una porta aperta. Ma è difficile per me immaginare di farci qualcosa senza coinvolgerlo".

House of the Dragon 2, quando inizieranno le riprese della nuova stagione della serie HBO?

Accennando a True Blood, invece, Bloys ha rivelato che HBO aveva preso in considerazione l'idea di un suo ritorno, sviluppando anche alcune sceneggiature: "Ma non è mai arrivato nulla di valido".