Incendi a Los Angeles, un palazzo simbolo del lusso hollywoodiano ridotto in cenere, ecco quale

Un'iconica villa dei Pacific Palisades, famosa per essere stata utilizzata come location nella quarta stagione di Succession, è stata distrutta dai violenti incendi che stanno devastando Los Angeles. La proprietà, di proprietà del giovane magnate tecnologico Austin Russell, è stata ridotta in macerie, con le sue elaborate strutture ormai irriconoscibili.

Un simbolo di lusso in cenere

L'imponente villa, conosciuta come la San Onofre estate, è stata acquistata da Russell, CEO della Luminar Technologies, per 83 milioni di dollari nel 2021. Tra le caratteristiche distintive della casa c'erano una cucina progettata da Nobu, un cinema da 20 posti, un tetto retrattile per osservare le stelle, una lounge per vini climatizzata e una galleria per auto di lusso.

Ora, le foto pubblicate mostrano il luogo come un cumulo di macerie annerite, con il fuoco che non ha risparmiato nemmeno i sofisticati dispositivi di sicurezza come scanner retinici e panic room. All'esterno, l'iconico focolare è annerito e la piscina è riempita di acqua torbida.

Una scena di Succession

Gli incendi di Los Angeles hanno già causato la morte di 11 persone, distruggendo oltre 12.000 edifici in un'area di circa 56 miglia quadrate. Il devastante Palisades Fire è solo uno dei tanti roghi che hanno colpito celebri location di film e serie TV, come una villa spagnola usata in Hacks e Runaways e la Palisades Charter High School, dove sono stati girati Carrie e il remake di Freaky Friday.

La villa distrutta era stata il set della scena in cui i fratelli Roy si riunivano per pianificare la loro prossima mossa contro il padre nella quarta stagione della serie di HBO. Questo legame con Succession rende la perdita ancora più simbolica per i fan del pluripremiato show. Mentre la città combatte contro le fiamme, l'industria dell'intrattenimento piange la perdita di alcuni dei suoi luoghi più iconici.